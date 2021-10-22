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大雨連轟3天！一周降雨熱區出爐　颱風＋北風吹「下周末前都涼爽」

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日北台灣降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起至周日受到東北季風影響，北部、東北部偏涼，加上華南雲雨區東移，上述地區降雨時間更長、範圍更廣，北台灣低溫下探17度，有下雨的地方白天高溫也只有20度左右。未來10天北風明顯，東方海域可能出現低壓或颱風，因此涼爽感受持續，到下周六都是偏涼的天氣。

氣象局課長林秉煜表示，目前台灣上空已有厚實雲系，北台灣降雨明顯，中部山區、花蓮有局部陣雨，南部、台東多雲到晴，偶有零星降雨。目前台中以北、宜蘭、花蓮、台中及南投山區都在下雨，基隆北海岸、桃園、台北、新北山區雨勢明顯，氣象局也持續發布豪雨特報。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲華南雲雨區東移，台灣上空雲層厚實。（圖／氣象局）

東北季風持續影響到周日，北部、宜蘭、花蓮低溫17到19度，高溫約21到23度，有下雨的地方高溫更低，約20到21度；中南部、台東低溫20到22度，高溫27到29度。下周一各地高溫回升3到5度。

氣象局也發布陸上強風特報，台南以北、花蓮、台東、綠島、蘭嶼、金門、馬祖、澎湖今日起到周日都有9到10級強陣風，台灣附近沿海也有3到4米浪高，到海邊要特別注意。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲北台灣今日持續有雨，周末連中南部也有雨。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣即時預報表示，未來7到10天偏北風都相當穩定，加上東方海域可能有低壓或颱風生成，可能使北風更強，讓涼爽的感覺非常持續。尤其「迎風面」北台灣雨勢多，一整天陰涼的感覺很明顯。

▍週日(24日)前：
由於「華南雲雨帶」東移，除了本來就容易下雨的「北部、東部、金馬」之外，「中部(台中、彰化、南投)」也可能出現短暫飄雨；愈往南部則是「多雲、陰天」為主。

▍下週一(25日)起：
水氣略減，降雨區域縮減至：
▏北部、東部：迎風面仍陰雨，愈往北雨勢愈多。
▏南部：局部午後雷雨。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

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