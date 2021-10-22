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快訊／豪雨範圍再擴大！暴雨一路「從北往南下」　低溫下探17度

▲▼豪雨特報。（圖／取自吳聖宇臉書）

▲今日北台灣持續有雨，明天開始降雨範圍將往南擴展。（圖／取自吳聖宇臉書）

記者李宜秦／台北報導

今日在東北季風及華南雲雨區東移的雙重影響下，北台灣降雨相當明顯，中央氣象局持續發布豪雨特報，提醒北台灣的民眾留意劇烈天氣，可能有短時強降雨、雷擊強陣風等現象。氣象專家表示，今日在苗栗以北到東半部持續有雨，周末降雨範圍還會往南擴展，各地氣溫也會更涼，今日北部已有17度低溫出現。

氣象局表示，東北季風及華南雲雨區影響，今(22)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園、臺北地區及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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氣象專家吳聖宇在臉書發文指出，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶的降雨從昨天白天起就越來越明顯，預估今天(22日)在苗栗以北到東半部仍是持續下雨的天氣，明後天週末假期(23-24日)短波槽東移，整個降雨的範圍還會往南擴展，中部地區也會有局部短暫陣雨，甚至連南部都可能會有零星下雨的機會。

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

不過到了台中以南地區的降雨應該會比較偏向山區，平地部分即使有雨也不會像苗栗以北這樣明顯。最快要等到週日(24日)下午到晚間中層短波槽通過台灣以北向東移動後，暖濕空氣減少，只剩下底層東北季風的時候，降雨才會明顯的緩和或停止。

東北季風增強加上降雨，整體感受更涼，今天清晨在新北石門富貴角、桃園中壢、新北五股等地的溫度都已經降到約17度，北部、東北部很多測站的溫度也都在18-20度之間，台北市以信義站最低，為19.0度，顯著的感覺到涼意。

預估今天到明後天(22-24日)仍將維持這種較偏涼的溫度，北部、東北部夜晚清晨低溫在17-19度間，花東地區低溫也可能只有20度上下，中部低溫20-22度，南部低溫22-24度。白天高溫在北部、東北部大約在21-23度左右，花東地區高溫25-27度，中部南部高溫仍可達27-30度。

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