反聖嬰不等於冷冬！專家曝「北極振盪」是關鍵：得看它臉色

▲民眾憂心今年冬天特別冷，部分保暖物品已被搶購一空。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日受到東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，中央氣象局表示，今年冬季發生反聖嬰現象機率偏高，東北風影響台灣的機會也會因此較頻繁，換言之天氣涼冷的時間也較多。不過氣象專家指出，除反聖嬰現象外，還需觀察北方冷氣團的活躍程度，此則與北極振盪較有關。

氣象局日前表示，有國際研究指出「今年冬季可能出現反聖嬰現象」，過往發生反聖嬰現象時，台灣附近的東北風會較平常年更為明顯，也因此冬季氣溫會略偏低，但影響冬季天氣的因素很多，還有全球暖化、氣候振盪、其他天氣系統等，因此仍需持續觀察。

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▲近日東北季風增強，北台灣轉濕涼。（圖／資料照）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，反聖嬰現象造成中、東太平洋赤道海溫偏冷，常常直接或間接影響全球的天氣。不過反聖嬰不能直接代表台灣冬季偏冷，甚至最新的氣象研究指出，反聖嬰跟台灣冬季溫度，關聯不大。

雖然反聖嬰可能會讓台灣附近的東北季風較往年強勢，但是東北季風會不會帶很冷的空氣來台灣，還需觀察北方冷氣團是否較強，而不是位於南方的「反聖嬰現象」所主導。

簡言之，台灣冬季會不會偏冷，不能只觀察南方的「反聖嬰現象」，必須連北方冷氣團的活躍程度都要考慮，而這點跟「北極振盪」比較有關係。而今年冬季也跟往年很像，有時候會有強烈大陸冷氣團，甚至有寒流出現，不過仍會有相對較暖的時期，也就是冷暖交替的狀態