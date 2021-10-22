網爆林佳龍岳父幫陳柏惟辦選前造勢　台灣青年基金會喊告

▲林佳龍（右一）、陳柏惟（左二）。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案「選前之夜」，陳柏惟團隊22日晚間將在烏日區日出停車場舉辦民主音樂會，但有網友透過PTT質疑該音樂會是由交通部前部長林佳龍的岳父出錢，對此，陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，呼籲國民黨勿以謠言欺騙大眾，被點名的台灣青年基金會也回應，今天下午已前往派出所備案，並聯繫律師研議提告事宜。

國民黨副發言人楊植斗今天指控，陳柏惟「遠看小蝦米，近看大黑龍」，晚上挺陳音樂會，由林佳龍岳父、奇美實業前董事長廖錦祥捐贈的台灣青年基金會主辦，形同林出錢出力挺陳。

李雨蓁表示，民主音樂會活動由野果創意wildgainstudio及切音樂電影CheStudio主辦，對於藝文界朋友相挺舉辦民主音樂會，卻被國民黨抹黑招術波及感到遺憾，罷免前夕仍期盼罷免方與國民黨以事實進行討論，切勿以謠言欺騙大眾。

李雨蓁強調，本案完全沒有政府補助，國民黨的指控連基本查證都沒做，令人不解，期盼這種「看一個影生一個子」的歪風不應繼續，請國民黨自重。

被點名的台灣青年基金會則說，該篇文章指涉台灣青年基金會為陳柏惟造勢晚會（民主轉骨湯音樂會）的主辦單位，內容全為不實指控，在僅以幾則新聞圖示，即惡意指稱我方為該活動之資助單位，已嚴重影響本會。

台灣青年基金會強調，其長時間投入青年公共事務的參與，確實不認同報復性罷免故自發性發起記者會表示聲援，但並未非該音樂會之主辦、協辦、更未投入任何資金贊助，臉書上掛名活動為協助宣傳，該名網友所寫內容全為不實指控、惡意栽贓，已侵害本會。

台灣青年基金會表示，該會於10月22日下午3點22分至台中市警察局第二分局永興派出所備案，進行報案行政程序，並已連繫律師研議提告事宜，要求該名網友到案說明，該名網友刻意在選前最後一天爆料，國民黨也隨即發新聞稿跟進，已明顯企圖影響選情，僅以幾張圖示的不實指控，必須要付出散布謠言的代價，遏止爆料歪風以正視聽。