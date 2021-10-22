罷免陳柏惟有不能輸的壓力？　朱立倫台中掃街回應了

▲外傳罷免陳柏惟有不能輸的壓力，朱立倫台中掃街回應了。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案剩不到24小時，今日台中陰雨綿綿，陳柏惟陣營一早4點就從沙鹿靜宜夜市廣場出發，繼續100小時苦行行程；國民黨主席朱立倫則到霧峰、大肚掃街，媒體提問此戰為朱立倫當選主席後首戰，是否有不能輸的壓力？朱立倫表示，這個不是一個選戰，是公民力量展現。

今天朱立倫掃街過程中受到婆婆媽媽熱烈歡迎，有熱情民眾拿出朱立倫2016年競選總統的帽子要求簽名，表示一定會投下同意票。

朱立倫也在臉書發文指出，罷免是人民約束政治人物的最後一道防線，呼籲大家出門投票。朱立倫在臉書上提到，罷免陳柏惟倒數一天，一早來到台中跟刪Ｑ的朋友們一起當志工，「罷免是人民約束政治人物的最後一道防線，這是一場捍衛民主的戰鬥，缺你一票都不行。」朱立倫呼籲中二區選民，發揮民主的力量，一起催票，請所有台中海線的好朋友，明天一起出來投下對於罷免的同意票！

朱立倫今天受訪表示，罷免不是選戰，是公民力量的展現、在地力量的發揮，也暗指陳柏惟長期違反民意，每天在立法院只想搞所謂的統獨、意識型態，站在民眾的對立面，這不是台中這個選區選民所關心的，大家關心的是反萊豬、反空汙，呼籲大家出來投票。