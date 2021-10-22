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PTT爆料陳柏惟「聘哥哥當助理」　刑事局：盜4帳號發言

▲▼立法院外交及國防委員會 立委陳柏惟質詢前在座位上轉筆 喝飲料。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網友「belialhell」在PTT散布謠言，指「陳柏惟又說謊，聘任親哥擔任公費助理」，刑事局比對研判，是利用境外IP與VPN盜用他人帳號發言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣基進立委陳柏惟在PTT上被帳號「belialhell」的網友，以標題「陳柏惟又說謊，聘任親哥擔任公費助理」散布不實言論，20日立法委員蔡易餘於內政委員會告發涉嫌違反公職人員選舉罷免法，經刑事局交叉比對，發現「belialhell」共發布4則文章，均使用不同IP位址，初步研判是利用境外IP與VPN盜用他人帳號。

經刑事局偵九大隊第二隊交叉調查，發現該帳號發布4篇文章均使用不同IP位址，初步調查分別位在中山大學、新北市、新竹市及新竹縣，目前刑事局已聯繫涉案IP使用者，但他們均稱「是被冒用」，因此初步研判是有心人士利用VPN或跳板盜用IP帳號在網路上發表文章，後續將正式通知使用者說明，確認案情，並指派專責人員檢視民眾遭盜冒用設備，追查隱身網路真正疑犯，另外已洽中山大學確認該IP使用者資料。

▲▼爆卦陳柏惟聘用哥哥的網友，PO文只有4篇，還全是跟刪Q文。（圖／翻攝自PTT）

▲爆卦陳柏惟聘用哥哥的網友，上站2426次，PO文只有4篇。（圖／翻攝自PTT）

爆卦陳柏惟聘用哥哥是ID為「belialhell」的網友，登入次數2426次，也代表該帳號至少使用有6年半為資深帳號，但是總發文次數卻僅有4篇，目前已刪光所有文章。

近日警方將陸續通知自稱被盜用帳號的周男、鍾女等3人到案說明，進一步釐清是否真的是被盜冒用，刑事局特別強調網路訊息結合社群傳播迅速，提醒民眾接獲來源不明或未經證實之網路訊息應保持警覺，多方查證，勿再轉傳，以免觸法。

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