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搶救陳柏惟！魏明谷急籲「撥3通留3Q」　青年朋友返鄉反惡罷

▲魏明谷號召朋友挺3Q。（圖／翻攝自魏明谷粉專）

▲魏明谷號召朋友撥3通電話留3Q。（圖／翻攝自魏明谷粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案明（23）日投票，國策顧問、前彰化縣長魏明谷，日前也跟著陳柏惟在霧峰區一起徒步苦行，魏拜託該選區朋友出門反惡罷，今天下午更在個人臉書粉專po文，邀大家相招反罷免，打電話給住在台中第二選區的朋友，「撥3通留3Q」，讓台灣民主再贏一次。

魏明谷日前發文指出，他擔任過立委，深知中南部立委兼顧國會問政與地方選服的困難，在於時間根本不夠用，一天要當兩天用，如果不用心，選民很容易就會發現，不過3Q就任一年多來，不論是為台灣發聲或問政的表現及處理地方陳情案，都可圈可點，如果因為政治惡鬥被罷免，真的令人很捨不得。

魏明谷指出，看著3Q堅定的背影，一路和民眾打招呼拜託反惡罷，也看到這位年輕人對於台灣這片土地的熱誠，那股真誠，和去年選前一模一樣，而台灣民主這條路，從來不是一路順遂，尤其地方勢力的盤根錯節，有志青年只能嘆氣，但是3Q去年為大家勇敢的站出來，現在3Q需要大家再一次的支持。

魏明谷盼青年朋友們，「如果當年您曾返鄉投票、守護台灣，這一次，請再次站出來，返鄉投下反對罷免票，沒有您的支持，3Q就沒辦法留在立法院，繼續為台灣打拼，「明天返鄉投票，挺3Q、反惡罷」。

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關鍵字：

陳柏惟台中霧峰魏明谷3Q罷免

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