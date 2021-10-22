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賴士葆轟宜蘭高鐵程序不正義　諷「尊重專業」成政客擋箭牌

▲▼賴士葆批宜蘭高鐵選址程序不正義。（圖／翻攝賴士葆臉書）

▲賴士葆批宜蘭高鐵選址程序不正義。（圖／翻攝賴士葆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高鐵宜蘭站選址案越演越烈，國民黨立委賴士葆22日批評，宜蘭高鐵未經專業的評估、適法性有疑義，卻沒有人去追究官員的行政怠惰與疏失，「尊重專業變成政治術語，被政客用來政治攻防的擋箭牌」。

賴士葆透過臉書批評，宜蘭高鐵的出現沒有經過法定的專業可行性評估，道地的程序不正義，前交通部長林佳龍橫柴入灶把宜蘭直鐵變高鐵，宜蘭直鐵有經過可行性評估，宜蘭高鐵沒有，法治國家竟是這樣「朕說了算」，蔡政府百官昏庸沉睡，這樣的適法性難道沒有疑義，沒有人覺得需要遵守法律，從宜蘭直鐵嫁接跳到高鐵，造價從600億變1700億 ，將來人口負成長，鉅額投資根本不可能成本回收，所以就乾脆就省略，真的荒謬至極。

賴士葆強調，如今各方擾攘不休的重點是站址設哪裡，宜蘭高鐵設址4個地點，各有擁護者，現在跑出來第5、第6個點，花了7千萬評估，至今擺不平各方勢力的利益之爭。每個擁護的理由都有所本。民進黨派系和地方建商炒地養地的傳聞滿天飛，劍拔弩張都為著自家的私利。

賴士葆批評，但所有的人都異口同聲說尊重專業，沒有任何一方覺得蓋高鐵這麼重大的工程建設沒有做可行性評估是最最藐視、踐踏專業的事情，應該檢討改進或追究，連監察院也讓公權力睡著，沒有人去追究官員的行政怠惰與疏失。

賴士葆質疑，行政院發言人、立法院長、交通部長、宜蘭縣政府、地方民代等都說宜蘭高鐵設址尊重專業。專業是什麼？專業評估在蔡政府眼中既然可有可無，講專業就是自打嘴巴。尊重專業變成政治術語，被政客用來政治攻防的擋箭牌。宜蘭高鐵選址像鬧劇，看盡人性的醜陋，將來沒有雀屏中選的，也都會基於尊重專業而心悅誠服，那才是奇蹟。

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