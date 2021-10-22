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感恩無語良師獻大體！慈院醫繪line貼圖　家屬：好像還在陪我們

▲模擬手術課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。(圖／慈濟大學提供，下同）

模擬手術課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。(圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學舉辦10月慈濟模擬手術課程，包括台灣頭頸部腫瘤、脊椎微創內視鏡、骨科創傷醫學會聯合課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。在課程開始前，醫師們進行線上家訪，了解每一位老師的生平故事，其中花蓮慈濟醫院耳鼻喉科陳柏呈醫師，不僅將高國平老師的圖像分享在故事中，還繪製了老師的line貼圖，連家屬都說「有夠像。」

▲模擬手術課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。(圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼陳柏呈醫師，不僅將高國平老師的圖像分享在故事中，還繪製了老師的line貼圖。

陳柏呈醫師所製作的line貼圖，有高國平老師雙手合十的「感恩」，與孩子互動的「爸爸愛你們」還有軍旅時期等十幾種貼圖，生動的表情將老師開朗的個性活靈活現的表達出來。喜愛繪圖創作的陳醫師表示，高國平老師的笑容很可愛，家人之間感情很好，參考家屬提供的老師照片，他特別畫了一款貼圖送給家屬，非常感恩老師捐出身體讓他們學習。

「陳醫師把師兄畫的超像的，好像師兄還在陪著我們。」高國平老師的太太蕭萍師姊說。高國平老師住院期間特別交代，往生後希望能夠回到花蓮當大體老師，化無用為大用，貼圖所描繪的師兄愛護家庭的樣子，彷彿師兄還在大家的身邊。高國平老師的女兒高川琪表示，父親一生為家庭遮風擋雨，護持著母親做慈濟，護持她和弟弟的家庭事業，在世時為小孩付出，人生最後完成大愛的奉獻，父親的好將會永遠留存在大家心中。

慈濟大學10月模擬手術課程八位無語良師包括有廖德三、高國平、黃萬妹、洪彩鳳、顏俊傑、胡東春、劉秀蘭、藍水連等。今由慈大劉怡均校長、台灣頭頸部腫瘤醫學會、脊椎微創內視鏡醫學會、骨科創傷醫學會醫師們親自為老師送靈，莊嚴的典禮讓家屬們對親人最後的選擇感到安心和光榮。

▲模擬手術課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。(圖／慈濟大學提供，下同）

劉秀蘭老師委員號碼12號，是慈濟功德會成立之初最早帶動五毛買菜錢捐竹筒的30位家庭主婦之一，她與先生一起投入訪視、發放等慈善活動。劉秀蘭老師的兒子李鴻鎬表示，小時候媽媽常常跟他們說慈濟，也希望他們能傳承媽媽的慈濟志業，晚年媽媽臥病在床，但還是堅持每天看大愛台，只要看到上現就會非常專心，媽媽一生最開心的事就是做慈濟，家人也特別將媽媽的慈濟旗袍放進靈柩裡。

▲模擬手術課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。(圖／慈濟大學提供，下同）

周應照理事長說：「在無語良師面前，我們都是學生。」

慈大劉怡均校長親自頒發感恩紀念牌給每一位家屬，劉怡均校長致詞，醫學技術不斷進步中，大體老師以身示教讓醫師可以在老師身上不斷學習，劉校長感恩家屬的大捨，生老病死就像季節循環一樣，相信無語良師們已經乘願再來。

台灣骨科創傷醫學會周應照理事長也是林口長庚紀念醫院骨科部外傷骨科主任，周應照理事長在這次課程中擔任醫師老師，教導大家術式學習。周應照理事長說：「在無語良師面前，我們都是學生。」隨著醫療骨材的進步，醫師也需要進修，了解新的骨材研發所需要的手術方式，周應照理事長表示，即便已經執業很多年，他來這裡上課，不只是教學生，也在無語良師身上應證了這些手術所需要的知識。他也勉勵所有醫師，將模擬課程中所學的好好應用在病人身上，就是對老師最好的回報。

▲模擬手術課程，共有來自全台56家醫院，141位醫師，進行了21個術式的精進學習。(圖／慈濟大學提供，下同）

慈大劉怡均校長親自頒發感恩紀念牌給每一位家屬。

由所有醫師獻唱「菩薩的化身」感恩老師的奉獻，花蓮慈濟醫院劉元晟醫師表示，這是他的第一次參加模擬手術課程，他覺得「謝謝、感恩」還不足以道盡心中的尊敬及感謝，對家屬來說，他們失去的是一生的摯愛、從小到大的避風港，只為了他們能夠在醫學路上更精進，無語良師將成為醫學路上指引的明燈。

無語良師洪彩鳳也是慈濟環保志工，她的女兒黃仁婷表示媽媽是用最環保的方式「循環再利用」，全家都以媽媽為榮，人家說眼見為憑，慈濟讓家屬感到「放心、安心、感恩、歡喜心、開心。」她很榮幸媽媽的選擇，感謝有如此因緣可以成就這樣的事。

4天的課程，由各領域的專家親自教導，前來上課的醫師不只學到技術，也感受到無語良師的精神，他們所體驗和學習都會成為所有病患的福祉。

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