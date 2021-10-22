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只認識4天！前同事討地址「要拿1千」她傻了　網白眼：不要臉

翻白眼,無言,滑手機,姈姈示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO前同事的訊息讓不少網友忍不住大翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在借錢的人，講話都比較大聲嗎？」有女網友突然收到前同事的訊息「我去豐原找妳，妳家地址給我，拿1000（元）」，讓她很納悶「我有欠你錢嗎？什麼拿1000？」對方才解釋，是要跟她「借1000」。前同事理所當然的態度不只讓原PO超怒，也讓網友都看傻，「也太不要臉了吧」、「臉皮比防彈背心厚欸！」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出訊息截圖，只見對方一開始似乎有傳什麼訊息，讓原PO先回「你是不是記錯人？我沒有跟你約逢甲吧？」對方接著突然要她家地址「我去豐原找妳，妳家地址給我，拿1000」，隔了3分鐘見她沒有回訊，還撥了一通LINE語音。

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不過，原PO並沒有接起來，而是回問「我有欠你錢嗎？什麼拿1000？莫名其妙」。對方這才道出傳訊的目的「跟妳借1000，不是欠我錢啦！」訊息截圖可以看到，女網友還很耐心地回「我在豐原耶！你台中朋友借，不是更快嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO說對方只找她借，傻眼直呼「只有我一個朋友？」。（圖／翻攝自爆怨公社）

她也在文中無奈透露，這個人是2019年的同事，對方上工4天就不做了，應該是從工作群加她的好友，整件事莫名到她直呼「現在借錢的人，講話都比較大聲嗎？」

看到對話後，前同事的理所當然、理直氣壯刷新不少人三觀，「連妳住哪都不知道，還想借錢，他是來化緣的吧」、「這擺明就是不會還錢的」、「完美示範『借錢就是要臉皮夠厚』」、「工作四天？瞧這口氣我還以為是好麻吉」、「根本沒打算還，所以不叫借，『拿」無誤 XD。」

還有網友越看越很生氣，「有夠沒禮貌欸，什麼叫拿一千，當妳是ATM嗎」、「亂槍打鳥，拿多少算多少」、「無言，好不要臉，說得好像理所當然一樣」、「現在借錢都那麼直接嗎？我現在就去妳家，妳要給我一千= =」、「我遇過跟我借錢，還要我親自送去給他的」、「不要臉無境界。」

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