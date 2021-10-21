LINE「好友整理術」斷捨離！一張圖看懂隱藏、封鎖、刪除差在哪

▲LINE好友名單落落長，卻不知從何整理？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在大部分台灣人都用LINE聯絡，不管是誰都要「加一下」，結果滿滿的好友名單，有時讓人找得眼睛都花了，又猶豫是否該斷捨離，怕這一刪就會失聯。LINE官方部落格18日就分享實用技「LINE好友整理術！」用一張圖讓大家搞懂「隱藏、封鎖、刪除」好友的差別，希望用戶能好好利用這些功能。

LINE在官方部落格貼出兩張圖，首先是「好友整理術」三種設定，包括「1.隱藏好友：從好友列表中隱藏，仍為好友關係」、「2.封鎖好友：從好友列表中移除，無法接收到對方的訊息」、「3.刪除好友：從好友列表中移除，解除與對方的好友關係」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LINE用三種設定方式，教好友整理術。（圖／LINE官方部落格）

至於三種設定有什麼不同，LINE則是整理了一張表，清楚解釋這三種是否還能收到對方訊息、是否能傳訊給對方。

▲隱藏、封鎖、刪除的比較。（圖／LINE官方部落格）

首先是「隱藏」（在好友列表找到想隱藏的人，長按後選擇隱藏），這個功能只是將好友從名單上隱藏，並不會影響聊天、對話的進行，仍收到對方傳送的訊息。想解除的話，只要到LINE主頁右上角的「設定」>選擇「好友」>找到「隱藏名單」，在裡面可選擇解除隱藏。

再來是「封鎖」，封鎖人之後，不僅名單上不會顯示該位好友，也不會再收到對方傳送的訊息，但也不能傳訊息給對方（傳了但對方不會收到）。不過，封鎖也是能解除的，到LINE主頁右上角的「設定」>選擇「好友」>找到「封鎖名單」便可以解除。要注意的是，即使解除封鎖，在封鎖期間傳的訊息無法看到。

最後是「刪除」（在好友列表中長按該好友，選擇「刪除」），這個功能就是將對方從好友名單中移除了，當對方再次傳訊息時，會跳出「確認是否要將此人加入好友」的通知，這時可選擇重新加好友或封鎖。如果並不想收到已刪除好友的訊息，可以到LINE主頁右上角「設定」>找到「隱私設定」>開啟「阻擋訊息」。

簡而言之，「隱藏」只是好友不會顯示在名單中；「封鎖」則是不給好友傳訊息的機會，自己也不能傳訊；「刪除」只是變回沒加對方LINE的狀態，如果不阻擋陌生訊息，還是可以接收對方的LINE。另外，官方也補充，不論是隱藏、封鎖或刪除好友，這些動作都不會通知對方，也不會變更對方好友列表的狀態。