他曝LINE家庭群組！竟「全台都撞名」...千人笑翻狂喊+1

▲多數民眾的Line裡都有不同聯絡用群組。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣許多人非常依賴通訊軟體，不少家庭也會拉個群組好聯絡事情，就有網友近日貼出自家群組的照片，好奇提問其他人的家庭群組名稱，貼文一出引起熱議，其中一個名字更是引發眾多網友共鳴直喊「+1」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，貼出自己的家庭群組名稱截圖，表示「很好奇全台灣到底有多少個家庭群組叫『我們這一家』」。

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▲原PO好奇全台有多少人也有名叫「我們這一家」群組。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出引起熱議，已有超過2000則留言，不少和原PO有一樣群組的網友表示，「咦我家有一個」、「嗯…娘家跟婆家都是我們這一家」、「+1」、「一模模一樣樣」、「這應該全台都是了」、「遍地開花媽（卡通人物）」、「我們這一家+1」。

此外也有網友分享其他有趣的群組名稱，「我們一家都是人」、「琴棋書畫不會，洗衣掃地嫌累」、「不是很雷同，但群裡女的確實蠻吵的，就取名『拜託卡店誒～』」、「我家群組，叫『我們是一家人』，不知道為什麼大人都唸成『我們一家都是人』」、「我們的叫：xx和xx的子孫們」。