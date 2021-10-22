婚禮一輩子只有一次「一桌3萬沒面子！」　呂捷1句話打臉新娘

▲呂捷認為，不需要為了一天的結婚，搞到勞民傷財。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

本站日前報導《「一桌不到3萬能看？」公主病新娘：別結了！未婚夫不讀不回》，對此，補教名師呂捷表示，「很多事情量力而為」，婚禮的浪漫都是用錢堆出來的，不需要為此搞到勞民傷財，夫妻倆的相處才是最重要的，很多人會說「婚禮一輩子只有一次」，呂捷則打臉回「只有葬禮才是一輩子只有一次」。

呂捷稍早在臉書發文，常看到很多情侶為了結婚一事吵架，甚至就直接告吹了，「結婚是一天，但是婚姻卻是一輩子！最少...也是一陣子」，浪漫夢幻的婚禮都是用錢堆砌出來的，為此勞民傷財，婚後再為錢吵架，「意義何在？」

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呂捷也分享自已的婚禮過程，當初他一無所有，還是個月光族，沒錢、沒鑽戒、沒婚紗，什麼都沒有，「只有一副健壯的體魄和帥氣的臉龐」，婚禮就辦在家外面的馬路上，搭棚子擺流水席，相信很多女生都會說「我要的只是一場浪漫夢幻的婚禮而已，有很過分嗎？而且，婚禮一輩子只有一次欸！」

他則回應，「孩子，『婚禮一輩子只有一次』，是誰給妳這個結論的？只有葬禮才是一輩子只有一次」，婚姻生活不是偶像劇、不是童話故事。他透露，剛結婚時聽到老婆要回娘家無比開心，立刻揪好友一起狂歡，但現在只要老婆回娘家超過三天，就會覺得怪怪的，他也強調，婚姻從來就不是浪漫的事，只有互相包容體諒，才能維繫家庭感情。