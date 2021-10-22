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用人情味全方位改善　打造幸福宜居斗六市

圖、文/斗六市公所提供

雲林縣斗六市人口達 10.8 萬人為縣轄人口數最多、密度最高的行政區，在人口老化愈趨嚴重下，年輕人要照顧長者的人數逐漸攀 升，部分長者因無子女、親友照顧，長年獨居無依。斗六市長林聖爵為讓斗六成為宜居城市，帶領市公所團隊從環保志工到社區關懷 據點、食農教育到長青食堂、膨鼠森林公園到多功能社福大樓，不僅是硬體的建設，更多是濃郁的人情味。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲市長林聖爵主持膨鼠森林公園整體改造工程動土典禮。

斗六市人口交通密集，為讓市民有個舒適戶外親子遊憩空間，市長林聖爵上任後積極規劃，斥資近億元的建設打造出全台獨一無二的 遊憩空間「膨鼠森林公園」，新設遊客中心提供諮詢、貴賓接待，並以設置新斗六意象打卡景點，行銷全新幸福斗六樣貌，拓展觀光 服務，將舊有露天舞臺改造為陽光天幕舞臺與街頭藝人表演廣場，提供更多樣化的平台，展現在地藝術風情，除增添藝術文化氣息， 亦可提供展演空間。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲膨鼠鼠森林公園改造後示意圖。

在公園內增加親子遊戲場、膨鼠生態教育廣場及乾式噴泉等，提供親子教育平台，打造特色地景遊戲設施，並結合 QR-CODE 電子 智慧導覽服務，提供遊客方向辨識;使遊客遊園動線更為清晰外，並兼顧無障礙友善環境需求，全面提供安全的遊憩設施，讓鄉親就 近即可擁有舒適的親子休閒遊憩空間。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲斗六市多功能老人社會福利大樓示意圖。

市長林聖爵表示，「我們人口老化越來越嚴重了。」隨著少子化，年輕人要照顧長者的人數越來越多，有些長者因無子女或親朋好友 可以照顧，長年在家孤苦無依，我們能做的就是建立一個適合長者們活動的空間讓他們彼此能互相照顧，讓相對年輕的長者照顧相對年長的老人家。市公所從環保志工到社區關懷據點、食農教育、長青食堂，到最後的多功能社會福利大樓等，從各個社區開始萌芽到 整個斗六市，讓 40 個里都有關懷據點與長青食堂，並改變老人家的思維與生活型態。

社區中有許多的長者都 7.80 歲以上還在當志工幫忙，為了讓這些長者們有更多的活動空間與彼此經驗交流，推動了多功能社會福利 大樓滿足目前及未來的年長者，能有一個舒適的空間。另外，因長青食堂的需求日益增加，各里的使用空間有限，因此，本所將會在 梅林文教中心建立中央廚房來提供每位長者一頓溫飽。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲市長視察排水系統改善狀況，解決每逢大雨必淹情形。

近幾年來因氣候劇變，全台降下超級豪大雨造成水鄉澤國，但暴雨下斗六市幾乎看不到淹水，市公所每周都固定排定時間清潔斗六市 明溝與暗溝，另外今年還編列經費請專業廠商使用清溝車徹底清潔幾十年未清淤的社區，在這幾次的劇烈天氣及暴雨下斗六市幾乎看 不到淹水，包含每年必淹的石榴地區一樣沒有淹水。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲除了解決淹水問題，也編列經費改善監視系統保障市民生命財產安全，斗六市公所今年將全市監視系統硬體設備部分提升，多了一 套天眼系統(登入車牌就可以立即調出時間段)，讓科技執法更加快速。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲市長林聖爵注重生命禮儀莊嚴性，給家屬守喪舒適環境，將年久未整修的「八德生命園區」，積極向中央申請經費，並獲得經費補 助，已在今年動工增設中型簡易靈堂共 8 間，目前也已經填寫計畫書送往中央申請經費將八德生命園區改造得更加舒適與便利。

▲全方位改善，打造幸福宜居斗六市。（圖／斗六市公所提供）

▲市長林聖爵表示，為讓斗六更現代化目前已經將府文路與大學路口全部更換為 LED 路名牌，讓晚上開車的民眾看得更清楚，降低 事故的發生。未來會將此方式拓展到整個斗六市，並且將路名牌與號誌燈共桿，讓斗六市的市容更加整齊與現代化。

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