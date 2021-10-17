花蓮休閒農場逼近45家！已取證7家　同意籌設32家籌設中6家

▲花蓮辦理休閒農場講習，進行經驗交流分享與對話，為農友提升農業附加價值。(圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為觀光大縣，縣內山川秀麗、物產豐饒，具特色人文風情，縣長徐榛蔚極為重視縣內休閒農產業發展，辦理「110年度休閒農場講習」，進行經驗交流分享與對話。短期花蓮全縣將達到45家休閒農場。

花蓮縣政府積極輔導休閒農場設立，目前有7家休閒農場取得全場許可登記證，包括君達休閒農場、新光兆豐休閒農場、函園休閒農場、立川漁場休閒農場、謙謹休閒農場、如豐休閒農場、櫻之采休閒農場，取得第一階段籌設同意的休閒農場有32家，另有6家申請籌設中。

縣府農業處長吳昆儒說，為持續輔導申請中的農民、業者，及休閒農業區內外具潛力申設休閒農場的農民，本次講習邀請到休閒農場領域非常專業的專家們，有行政院農業委員會輔導處休閒產業科技正湯惠媄、屏東大學休閒系教授蔡忠宏、屏東縣政府農業處農會輔導科長張睦理、農業易遊網執行單位凌誠科技有限公司資深經理楊梭逸及全台灣最具經驗、最懂休閒農場建築法規的張宏維建築師，課程內容非常精彩。

期望透過短短一天授課，能讓與會者對申請流程有進一步的了解，並提供實際經營的行銷策略建議，讓花蓮縣的休閒農場發展蓬勃、帶動整體觀光產業。

吳昆儒表示，本次活動限50人，與會學員多為縣內申設中休閒農場及尚於籌備階段、欲了解相關流程的農民和業者，亦很感謝已核准設立的休閒農場業者能參與本次講習跟大家交流分享成功經驗，相信經過這次活動能成為一個資訊溝通平台，大家互相分享、共同成長，讓花蓮的休閒農場產業能更加繽紛多元。