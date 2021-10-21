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蔡英文自曝會打網球！　「網球一哥」盧彥勳親邀一起打球

▲▼總統蔡英文在總統府接見網球好手盧彥勳，兩人相約一起打網球。（圖／盧彥勳臉書）

▲總統蔡英文在總統府接見網球好手盧彥勳，兩人相約一起打網球。（圖／盧彥勳臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日接見網球一哥盧彥勳，而盧彥勳也在臉書分享，甚至當場邀請蔡英文約個時間一起打球，他還問網友，想要看到蔡英文重拾球拍的可以留言「＋1」，底下果然掀起眾多網友留言。

盧彥勳表示，蔡英文今天特別接見了他，自己身為運動員，也是國家代表隊的選手，很感謝蔡英文及政府單位對台灣體育的支持與重視，相信每一位運動員都跟他都有同樣感受。

盧彥勳指出，在東京奧運之後，他正式從職業網壇退役，但他是退而不休，他在會面中向蔡英文表示，願意將他20年國際職網經驗和人脈，貢獻給台灣網壇，培育更多比他更優秀的選手，讓世界看見台灣。

盧彥勳說，他很高興這個理想獲得蔡英文的肯定，而蔡英文也願意和他一起努力實踐這個理想，他有信心可以做到。

特別的是，蔡英文在談話中也透露，自己在大學時期也熱愛網球，常常在台大校園打網球，盧彥勳也當場邀請蔡英文約個時間一起打球。盧彥勳笑說，他怕到時候可能會比，他跟球王德約克維奇或費德勒比賽還要緊張。

▼總統蔡英文在總統府接見網球好手盧彥勳，兩人相約一起打網球。（圖／盧彥勳臉書）

▲▼總統蔡英文在總統府接見網球好手盧彥勳，兩人相約一起打網球。（圖／盧彥勳臉書）

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關鍵字：

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