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簡書培逼柯文哲念蔡英文4堅持　蔡壁如批：蔡語錄的威權復辟

▲簡舒培20日質詢時要求柯文哲複誦蔡英文的四個堅持。（圖／翻攝台北市議會直播）

▲簡舒培20日質詢時要求柯文哲複誦蔡英文的四個堅持。（圖／翻攝台北市議會直播）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培昨質詢台北市長柯文哲時，要求對方複誦總統蔡英文在國慶演說的「四個堅持」未果，兩人唇槍舌戰，柯甚至一度動怒，引起熱議。民眾黨立委蔡壁如21日批評簡舒培直接戳破蔡英文的「四個堅持」，不但大開民主倒車，甚至進入民進黨威權時代，「只要不合黨意，誅殺之」。

蔡壁如21日晚間在臉書表示，在中華民國110年的國慶日，我們聚在一起，慶祝我們國家生日的這一天，蔡英文說：是大家的民主素養，守住了我們珍愛的家園…我們沒有鬆懈的本錢…台灣正處在民主防線的最前緣；蔡英文還說，我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。

接著，蔡壁如批評，多麼令人熱血沸騰的文青體！一本好戲，被簡舒培逼著柯文哲複誦蔡總統國慶演說的「四個堅持」，給活生生戳破！台灣最驕傲的地方，不就是我們的民主自由，不就是我們能夠充分地表達自己的意願與意見，不必受他人指指點點嗎？曾幾何時，這些我們引以為傲的資產，卻被民進黨一點一點的侵蝕殆盡。

蔡壁如認為，台北市長必須複誦蔡總統「四個堅持」的荒謬？在議會殿堂堂而皇之的進行政治鬥爭，這是民主的悲哀，更是全體市民的不幸！這種行為，不但大開民主倒車，甚至直接進入民進黨的威權時代，只要不合黨意，誅殺之！「原來，這才是民進黨黨主席蔡英文統治下的真正意圖」。

此外，蔡壁如也透過Hashtag強調，「毛語錄習語錄不如蔡語錄之威權復辟」、「蔡總統的團結守住民主自由原來只能有一種聲音」。

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