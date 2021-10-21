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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡舒培酸柯文哲玻璃心碎　逼複誦「四個堅持」質詢內容曝

 實習記者張鈞量／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培昨（20日）於議會質詢時，要求市長柯文哲複誦總統蔡英文「四個堅持」，引發在野撻伐，簡舒培21日在臉書PO文解釋，她並沒有強迫柯文哲一定要說，只是給柯文哲一個機會，希望他未來在對外交流的場合，能夠重新論述社會上一直對他誤會的兩岸議題，或是向國際正確表達台灣的主流民意。她反酸「很可惜，柯文哲不僅不願意說清楚，還惱羞成怒」、「這才是玻璃心碎的小粉紅啊」，並於文末附上昨日質詢的逐字稿。

簡舒培指出，柯文哲批評總統蔡英文國慶談話中以台灣主流民意為基礎的「四個堅持」，說與他平常在講的話沒有什麼不一樣「本來就是這樣」，這是「廢話」，更酸說「蔡總統說就是台灣價值，他講的話就是中共同路人」，這再再都說明柯文哲認同蔡總統台灣價值的「四個堅持」，因為他認為本來就是這樣、他也會講。

簡舒培強調，但「昨天我以議員身分在議會對市長提出質詢，我認為柯文哲每年花費大筆市政預算在辦雙城論壇，但與中國關係態度又曖昧不明」，這也被外界批評是「檳榔」的主要原因，既然柯文哲認為四個堅持是他也會講的話，那就給他一個機會，一字不漏地說出四個堅持，來證明會不會「蔡總統說就是台灣價值，他講的話就是中共同路人」。

簡舒培解釋，「從頭到尾我並沒有強迫他一定要說」，只有不斷問他敢不敢說，如果敢，就快說；如果不敢、不願，柯文哲如果明確說了他的意見，「當然我也無法勉強他一定要這樣說」。但很可惜，柯文哲一直顧左右而言它，只有一直重複「我跟你說齁」、「我沒有不敢」、「我怎麼不講」，但沒複誦，也沒有說不願意，只在拖延時間、轉移焦點。「我只能向主持會議的議長陳錦祥要求時間暫停」，再重複一次問題確認柯文哲願不願意表達認同四個堅持，但柯文哲依舊鬼打牆。

簡舒培批評，對於議員的質詢，市長可以表達認同也可以否定也可以是中立，可是柯文哲對這個議題始終不願正面回應，不只一再迴避後來還動怒。柯文哲批評「四個堅持」是廢話，但自己都不敢說了，怎麼好意思批評別人？如果是她肯定覺得非常抱歉，但如果柯文哲不想道歉也沒關係，她也無法強迫。柯文哲從不道歉，「因為他和韓國瑜一樣，不是小學生」。

簡舒培認為，柯文哲自己說了，「蔡英文講就是台灣價值、柯文哲講就是中共同路人」，身為台北市議員，「我利用質詢的時間給柯文哲一個機會」，希望他未來在對外交流的場合，比如雙城論壇或是姐妹市參訪中，能夠重新論述社會上一直對他誤會的兩岸議題，或是向國際正確表達台灣的主流民意。因此，才會想讓他在議會裡面重新說明對於兩岸關係的看法和論述。

簡舒培批評，很可惜，柯文哲不僅不願意說清楚，還惱羞成怒，發動整個民眾黨與市府發言系統來進行政治攻擊，搭配直通柯文哲的網軍威脅、扭曲議員的質詢權，這才是寡頭政黨、違反民主的常態。這意思是，未來只要議員質詢時讓柯文哲一個人不開心，柯文哲就可以發動發言人、網軍、以及全黨之力來攻擊議員嗎？這才是玻璃心碎的小粉紅啊。

簡舒培文末附上網友幫忙整理的逐字稿。

柯文哲：蔡英文總統的「四個堅持」跟我們平常講的有什麼不一樣？只是常常覺得不服氣，為什麼她講就是台灣價值，我講就是中共同路人。
簡舒培：你說「四個堅持」是廢話，那你現在一字一句把四個堅持講出來，敢不敢講啦？
柯文哲：我怎麼會不敢？
簡舒培：你既然認為那是廢話，那你把它唸出來
柯文哲：我不需要當個小學生讓你來指導我
簡舒培：總統講的四個堅持，你敢不敢講？
柯文哲：我怎麼會不敢？
簡舒培：來，趕快念嘛
柯文哲：我不需要當個小學生讓你教育
簡舒培：你不敢一字一句照著念，你還告訴我它是廢話？
柯文哲：每個人有每個人的表達方式，我為什麼需要跟她一樣？
簡舒培：總統講的不是廢話。不然怎麼國台辦都氣到跳起來？
柯文哲：我為什麼要照你的話做？她說的跟她做的一樣嗎？網軍治國！黨政軍退出媒體是哪個黨的政見！（拍桌
簡舒培：如果你不敢念就跟總統道歉！
柯文哲：就是因為它是廢話所以我不想唸啦！
簡舒培：你講的才是廢話，你從剛剛開始就一直講廢話，你就kioh-siàu bái啊！
柯文哲：我...我跟你說，我台大教授啦我跟你說，我台大教授不需要你教！
簡舒培：然後呢？台大教授就很了不起嗎？你只是讓人看不起台大教授而已！

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