快訊／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光：勿在外逗留

▲彰化先前舉行「送肉粽」儀式，旨在安撫民心，也盼亡者安息。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、柯沛辰／彰化報導

彰化縣和美鎮23日深夜10點到11點要舉辦送肉粽儀式，將行經4個地段，籲請居民在這段時間內迴避，以防沖犯。

路線：和頭路640巷→左轉和頭路→右轉和頭路639巷→右轉嘉卿路二段→往二高交流道方向再走防汛道路→往大肚溪出海口

公告表示，送煞儀式訂於10月23日星期六晚上10點至11點，做完法事後，會送上貨車，沿路用車載至出海口，以安撫民心，呼籲居民如非必要勿在外逗留，以防沖犯。

在地網友得知消息後，紛紛各社團留言「怎麼每個月都有送肉粽」、「真的太頻繁了」、「有人知道事發地點在哪嗎」、「感覺住彰化好辛苦喔，還好我現在不住這邊，不然晚上下班回家都心驚驚 ，放假也不能太晚和朋友出去聚聚」。

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又名送煞或喫麵線，傳說怕自縊的死者吊煞怨氣太重、會找替死鬼，所以須由當地廟宇舉辦法會、化解煞氣，將上吊用的繩索或支撐物送到海邊燒掉；之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊於牆上，以此暗喻「上吊」。

▼彰化和美23日晚間將舉行「送肉粽」儀式。（圖／彰化爆料網）

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