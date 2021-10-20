罷免前夕音樂晚會！重回勝選地挺柏維　吳音寧：我會去

▲吳音寧22日將參加陳柏惟音樂晚會。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案23日登場，陳柏惟陣營將於22日罷免前之夜回到2020選前之夜晚會地點選在去年勝選高鐵旁的一處停車場，舉辦「台灣民主轉骨湯」音樂晚會，吳音寧也在個人臉書對外喊話，「這場音樂晚會，我會去，希望你也會在這裡。將會前往參加」。

吳音寧po文指出，「親愛的沙鹿、霧峰、大肚、烏日、龍井的鄉親朋友，到現在，我猶記得2020年的選舉，台中第二選區的鄉親，給了全台灣一個最大的驚喜。在我心目中，鄉親做了一個很勇敢、很不容易的決定，讓我們地方的民主，向著進步的方向，又往前了一點點。

然而，民主這條路，並不簡單。有時候我們已經前進了，卻有人硬要後退。在這關鍵的時刻，我希望，我也相信，鄉親會再次做出，讓全台灣鼓掌的決定！讓我們陪著陳柏惟，再往前走一段路；陪著台灣的民主，一起長大」。

▲「台灣民主轉骨湯」音樂晚會。（圖／翻攝自臉書）

此篇Po文一出隨即引來眾多支持者的回響，「守住柏惟就是守住民主的價值」、「面對霸凌者，你越是懦弱，他越是囂張」、「守護民主自由，是我們這一代臺灣人共同的歷史使命」，「柏惟加油、音寧加油」。

這場「台灣民主轉骨湯」音樂晚會，主辦單位為全罷免 Total Recall 、賴和文教基金會等，嘉賓陣容楊烈、滅火器、林生祥、拍謝少年、農村武裝青年、張睿銓、米莎、吳志寧、楊翠、陳豐惠、周馥儀、李明憲、吳音寧、挺Ｑ大隊等人參加。