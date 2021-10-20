涉2案遭通緝...吊嘎男改姓名當陳修將小弟　幫忙扛胡女送醫露餡

▲杜男(中)協助陳修將搬遺體。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者」總召集人陳修將(40歲)涉嫌在摩鐵打死胡姓小女友(22歲)，案發當時協助將胡女搬上車的陳修將1名身穿黑色吊嘎的杜姓男員工(29歲，高雄人)，因涉肇事逃逸及妨害兵役條例遭通緝，人卻躲到北部不敢現身，至昨(19)日12時20分自知法網難逃，終於主動聯繫警方到案。

▲陳修將涉嫌殺死胡姓女友。（圖／翻攝自臉書）



陳修將15日於彰化埔心鄉一間摩鐵疑似失手過重打死胡姓女友，還打電話找來杜男幫忙扛上車送醫，胡女仍因傷勢過重，經搶救後仍宣告不治。陳修將到案後一度否認犯行，稱「不知道」、「睡前人都好好的」，後來才改口坦承「有扯頭髮」行兇，而當時協助將胡女送醫的杜男，因為擔心自己遭到通緝，也因此神隱多日不敢現身。

▲吊嘎黑衣男子就是杜男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經查杜男隱性埋名為「陳XX」，在陳修將的禮儀公司擔任員工，是陳修將小弟，距離陳修將出事的前三天，10月12日他也在臉書晴光禮儀公司po文指稱「有人把大哥打掉」、「不是說要對我大哥開槍」，po文隨即被轉po到各大社群，後來杜男知悉事態嚴重，15日深夜將文刪除，檢警傳喚也未到，手機關機，由於「消失」時機敏感，一度被懷疑是否為共犯而逃匿。

▲陳修將坦承犯案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對此彰化警方在檢方的指示下，迅速動員追緝，連日來運用科技查出杜男已經逃逸到北部，於桃園地區活動，再利用多方數位偵測與探詢鎖定，杜男自知法網難逃，於19日中午12時20分主動聯繫警方到案，經警詢問確認為事發汽車旅館及彰化醫院之送醫男子無誤。

▲杜男隱姓埋名在臉書po文開嗆。（圖／翻攝自網路）

檢方偵訊後，先將杜男列為證人，他因另涉肇事逃逸及妨害兵役條列被通緝一年，昨日已經發監執行，至於陳修將涉嫌殺人案則持續調查。