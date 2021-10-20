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東森購物「彰化好物購」銷售破億　業者嗨：營收翻漲6倍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府結合工策會與東森購物網ETMall合作開設「彰化好物購」專區，今(20)日上午召開「電商成果展銷售破億」記者會，現場有業者業績一口氣就翻漲6倍，從今年Q2起營業銷售逆勢成長，在現場極力感謝有東森購物平台，更感謝彰化好物購專區，讓公司創造了利潤與商機。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲「彰化好物購」在東森購物平台創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲得展棉業負責人張惠英(左)激動的用手比出業績翻漲6倍。

彰化縣政府和東森購物合作，串連ETMall、電視購物等平台，開設「彰化好物購」專區，從去年12月到今年6月，短短幾個月創造了上億元的商機，為彰化中小企業注入了一股強心劑，「東森好物購」去年10月在彰化演藝廳招商時，就已大爆滿，有超過260家廠商、400多名業者到場，盛況空前。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲《東森新媒體》執行董事邱佩琳與惠普醫工國家口罩隊合影。

今天包括彰化區漁會、小美冰團食品、晨陽文創、喬伊登國際農產、普惠醫工、得展棉業等多家代表「彰化好物購」專區的廠商也在現場設攤位，東森購物網ETMall由《東森新媒體》執行董事邱佩琳出席，也在現場針對各業者的銷售情形與未來的營運方式，從漁會產品、農會產銷、口罩、到襪子傳統產業等等進一步了解。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲田尾喬伊登業者(左)與《東森新媒體》執行董事邱佩琳合影。

現場業者直言，原來電商的商機更是無限龐大，更是感謝有縣府及東森購物網的「彰化好物購」專區，才能使得他們在艱難的疫情時期，從實體通路的困境中走出來，在東森購物網業績翻紅逆勢成長，高興地與邱佩琳合影留念，邱同時也自掏腰包購買現場好物，展現同為彰化人的親切。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲《東森新媒體》執行董事邱佩琳穿著晨陽文創設計的圍裙(右二)。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲《東森新媒體》執行董事邱佩琳致詞。

邱佩琳指出，彰化不僅有好人才，更有好的企業，「彰化好物購」電商平台，是由彰化縣政府及彰化縣工商發展投資策進會於去年11月時聯合主辦，這是全國第一個由縣市政府結合網路電商購物、在地農漁會、企業等，將優質產品等上架於網路電商，很開心彰化縣可以率先實行，從去年12月到今年6月銷售業績已逾1億248萬元驚人業績，最主要是彰化縣271家優質廠商生產優質的產品。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

邱佩琳進一步表示，縣長王惠美之前到東森購物台直播行銷彰化農產品葡萄時，將農產品的如何生產如何製作講述得非常仔細，原本活動平台預計開設5個月，因業績非常亮眼，全國其他縣市紛紛前來詢問執行長如何循彰化縣一樣模式與東森平台合作，所以，未來會有加碼活動並持續做下去。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

邱佩琳強調，本次行銷費用250萬元卻創造出逾億元的銷售業績，希望藉由良好的商品及宣傳方式於通路將產品行銷出去，讓大家都買得到，感謝王惠美縣長及彰化工策會的努力，大家合作創造雙贏。

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