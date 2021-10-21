亞變異株「AY.4.2」俄羅斯驚現病例　恐比Delta更具傳染力

▲傳染力極高的新冠變種病毒Delta其亞系變異株AY.4.2已散播至俄羅斯。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯媒體今天報導，俄國當局已通報一些感染新變種AY.4.2的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，據信比Delta變異株更具傳染力。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，國家消費者監督機構高級研究員卡菲佐夫（Kamil Khafizov）說，這種名為AY.4.2的變種病毒很可能廣泛傳播。AY.4.2是Delta變異株的45個亞系之一。

俄羅斯單日新增病例數近日已連創新高紀錄，前述情況恐怕會使病例數更增。

卡菲佐夫說，新變種甚至有可能取代Delta變異株，只是或許要花很長時間。

路透社提到，俄羅斯昨天染疫喪命的人數在24小時內再創單日新高，達1028人，單日新增確診病例則為3萬4073例，因此總統普丁（Vladimir Putin）批准政府提案，將在11月初停班一週。

►Delta再突變！新變種「AY.4.2」英國快速擴散 傳染性恐高出10%

►新變種「AY.4.2」跨國擴散中 美CDC證實：本土有零星個案



★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast