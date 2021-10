知名主持人自爆：超想染疫！擁抱上千人如願中鏢　原因曝光被罵翻

▲ 普拉格是有名的川普擁護者。(圖/達志影像)

美國保守派脫口秀主持人普拉格(Dennis Prager)針對新冠疫情的發言屢屢引發爭議,近日確診染疫,竟在節目中自爆,這正是他所追求的,原來他故意大量與陌生人接觸,擁抱多達上千人,為的就是透過感染病毒達到自然免疫,再度震驚眾多民眾。

《每日野獸》報導,普拉格上周確診新冠肺炎,但不需要住院治療,正進行隔離,18日在他的YouTube節目上宣稱,「自然免疫比打疫苗帶來的免疫好多了,這也是我一直以來都希望的。所以我和陌生人接觸,不斷擁抱他們,和他們拍照,也很清楚這樣會很容易感染。這就是我想要的,希望我能達到自然免疫,然後接受治療,現在真的發生了。」

現年73歲的普拉格提到,他為了染疫付出最大努力,在未接種疫苗的狀況下與成千上萬名陌生人擁抱,「最後我終於從某個人身上感染了。這是一場賭博,但是基於我的知識,不是因為我是個賭徒,我當然不會把自己的健康當成賭注。」

