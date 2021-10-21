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知名主持人自爆：超想染疫！擁抱上千人如願中鏢　原因曝光被罵翻

▲▼ 美國保守派脫口秀主持人普拉格（Dennis Prager），經常散布疫情相關錯誤訊息。（圖／達志影像）

▲ 普拉格是有名的川普擁護者。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國保守派脫口秀主持人普拉格（Dennis Prager）針對新冠疫情的發言屢屢引發爭議，近日確診染疫，竟在節目中自爆，這正是他所追求的，原來他故意大量與陌生人接觸，擁抱多達上千人，為的就是透過感染病毒達到自然免疫，再度震驚眾多民眾。

《每日野獸》報導，普拉格上周確診新冠肺炎，但不需要住院治療，正進行隔離，18日在他的YouTube節目上宣稱，「自然免疫比打疫苗帶來的免疫好多了，這也是我一直以來都希望的。所以我和陌生人接觸，不斷擁抱他們，和他們拍照，也很清楚這樣會很容易感染。這就是我想要的，希望我能達到自然免疫，然後接受治療，現在真的發生了。」

現年73歲的普拉格提到，他為了染疫付出最大努力，在未接種疫苗的狀況下與成千上萬名陌生人擁抱，「最後我終於從某個人身上感染了。這是一場賭博，但是基於我的知識，不是因為我是個賭徒，我當然不會把自己的健康當成賭注。」

普拉格這番言論在社群媒體上瘋傳，掀起大批網友撻伐，「還真恭喜你願望成真」、「越聽越矛盾」、「有夠自私」、「所以你確診之前傳染給多少人啊」、「有很多證據都證明，故意染疫對身邊的人很危險，納稅人還得繳更多錢」、「他可能會康復，但會有其他人付出代價」。

事實上，普拉格長期散布有關疫情的錯誤訊息，包括宣稱新冠病毒的危害比不上流感，18日更在節目上表示，自然免疫是至今對抗新冠或任何其他病毒最有力的免疫方式，卻沒有提供任何可佐證的研究，他所倡導的療法也與醫師及專家建議相反，令他面臨猛烈批評。不過，普拉格仍未改變想法。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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