新變種「AY.4.2」跨國擴散中　美CDC證實：本土有零星個案

▲英國證實境內出現越來越多與AY.4.2毒株有關的個案，目前正在密切監測中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國出現新冠變種毒株「AY.4.2」，是具高度傳染性Delta變異株的子系毒株，傳染性似乎比Delta高出10%至15%。美國疾病管制與預防中心主任瓦倫斯基20日證實，美國本土已發現零星個案，但與任何群聚事件均無關連；另名CDC發言人透露，美國個案數不到10例，為罕見個案。

紐約郵報報導，英國證實境內出現越來越多與AY.4.2毒株有關的個案，目前正在密切監測中，外傳其傳染性比Delta高出10%至15%。

美國疾病管制與預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）20日在疫情記者會上透露，美國確實已出現AY.4.2毒株零星個案，但與境內任何群聚事件無關，現階段美國仍以Delta病毒為主要流行變異株，超過99.7%病例為Delta個案，「現階段並無證據表明AY.4.2毒株將影響目前疫苗或治療方法的有效性，將持續追蹤。」

美國CDC尚未證實AY.4.2個案出現在哪個州。CDC一名發言人的說法，美國境內的AY.4.2個案相當罕見，迄今個案數不到10例。

現已知專家於2021年7月首度發現Delta子系毒株AY.4.2，此後相關確診個案持續緩慢增加。英國衛生官員上周表示，相關單位正在密切監測AY.4.2變異株，因最新數據顯示，約有6%確診病例與該毒株有關。

不過，英國並未把該毒株列為「正在調查中」（under investigation）或「受關切的變種（variants of concern）」。專家也認為，現階段並未出現Y.4.2將成為主要流行毒株的初期跡象，不太可能改變當前新冠疫情形勢。

牛津疫苗集團主任負責人波拉德（Andrew Pollard）20日受訪時表示，「發現新的變異株當然要關注，但這並不代表它將成為下一個取代Delta的變異病毒。」

►Delta再突變！新變種「AY.4.2」英國快速擴散 傳染性恐高出10%

►美國批准嬌生、莫德納疫苗做為加強劑！支持選擇混打不同廠牌疫苗

►紐約驚爆罕見「人畜共通傳染病」！感染釀腎、肝衰竭 已15例1死

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜