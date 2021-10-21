美國偏方瘋傳！民眾狂嗑「驅蟲藥」抗新冠　中毒人數飆升20倍

▲伊維菌素是治療頭蝨和抗寄生蟲的藥物，WHO不鼓勵人們將其用於新冠療程中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自從抗寄生蟲藥物「伊維菌素」（Ivermectin）可治療新冠肺炎的錯誤傳聞在坊間流傳後，美國有不少民眾就擅自購買相關藥物來治療或預防新冠，導致8月份因服用伊維菌素而導致身體出現嚴重副作用的人數暴增，美國多州衛生部門發出警告，希望人們不要擅自服用伊維菌素。

據彭博社報導，儘管美國食品藥物管理局（FDA）與世界衛生組織（WHO）公開反對將伊維菌素用於新冠患者，但部分疫苗陰謀論者仍將這種用於治療頭蝨和抗寄生蟲的藥物錯誤宣傳為一種價格低廉、容易取得的抗新冠神藥，吸引不少民眾爭相購買。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）20日刊出數據指出，奧勒岡州毒物控制中心在8月接到了21宗因服用伊維菌素而導致身體出現嚴重副作用的案例，比此前平均1個月不到1宗多出了20倍。在21宗中毒事件中，有6人被緊急送院接受治療，其中4人需入住加護病房。

奧勒岡健康與科學大學（OHSU）研究者指出，伊維菌素可能會導致在實驗室培養皿中毒新冠病毒複製率降低，但這並不能表明此藥可用於治療新冠肺炎，而且不當使用伊維菌素可能會導致腸胃不適、意識模糊、乏力、喪失肌肉協調性、低血壓、癲癇等嚴重副作用，因此衛生部門警告人們不可隨意服用伊維菌素。

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