Delta再突變！新變種「AY.4.2」英國快速擴散　傳染性恐高出10%

▲ 新冠病毒持續變異，目前以Delta為全球主要毒株。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐近二年，各國極力防堵Delta變異株之際，又有新變種現蹤。英國目前主要毒株為Delta病毒，但最新官方數據指出，有6%確診個案的病毒基因定序結果為「AY.4.2」變異株，即Delta變種演化出的子系毒株，傳染性恐怕高出10%。

BBC報導，專家目前認為，AY.4.2病毒不太可能大規模流行，也不太可能突破現有疫苗，尚未列入高關注（VOC）或調查中（VUI）變異株，但其擁有的突變可能為病毒帶來生存優勢。

新冠病毒有數千種變異株在世界各地傳播，因病毒持續變異，新變異株的出現並不奇怪。Delta取代Alpha成為主要流行毒株後，英國在2021年5月將其列為高關注變異株。接著在2021年7月，專家首度發現Delta子系毒株AY.4.2，相關確診個案持續緩慢增加。美國驗出零星個案，丹麥也曾出現確診病例。

AY.4.2部分突變出現在刺突蛋白上，也就是病毒進入人體細胞的關鍵。若發現突變可能使AY.4.2更具傳染性的強力證據，就會將其歸類為調查中變異株。若其明顯具有更強傳染性，並逃脫染疫或疫苗建立的免疫力，或可能導致更嚴重的症狀，便會列入高關注變異株，與其母系毒株Delta並列。

不過，目前並無跡象表明AY.4.2傳染性大幅增強，專家並不認為這種變異株會佔據主導地位，一段時間後可能就會消失，從觀察名單中剔除。

倫敦大學學院遺傳學研究所所長巴盧（Francois Balloux）說明，AY.4.2傳染性可能略高10%，但與傳染性高出50%至60%的Alpha及Delta相比，根本不算什麼，現階段應靜觀其變，無需驚慌。就算其傳染性稍強，也不會如前幾波大流行一般，帶來災難性後果。

英國在入冬前為高風險族群注射第三劑疫苗，確保他們擁有充足的保護力。首相發言人也表示，正密切監控AY.4.2變異株，有必要將果斷採取行動。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast