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「筍遇爌肉」竹山鎮公所號召全國大廚過招　最高獎金1萬元

▲竹山鎮公所舉辦「筍遇爌肉」創意廚藝競賽，即起開放報名。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所舉辦「筍遇爌肉」創意廚藝競賽，即起開放報名（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

地瓜、竹筍、烏龍茶號稱「竹山三寶」，為了讓竹筍的美味讓更多人知曉，竹山鎮公所將舉辦「2021竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」，初賽指定菜為筍乾爌肉，決賽則須加碼冬筍創意料理，冠軍將可享有1萬元獎金，即日起開放報名，廣召全國廚師來過招。

竹山鎮長陳東睦日前親自穿上大廚裝扮，下廚切筍乾、為盤上碩大的爌肉淋上滷汁，端出秀色可餐的筍乾爌肉料理為活動代言，令人食指大動；他表示筍乾爌肉是不少人最懷念的古早味料理，廚藝競賽能讓國人見識竹筍料理的無窮變化，希望全國廚藝好手一起共襄盛舉，透過比賽將竹山的好筍推廣出去，而竹山鮮筍目前也往生產履歷方向發展，讓消費者食用起來能更加安心。

▲竹山鎮公所舉辦「筍遇爌肉」創意廚藝競賽，即起開放報名。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮公所舉辦「筍遇爌肉」創意廚藝競賽，即起開放報名。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出，本次比賽從10月1日至15日開放報名，分為社區組34組以及專業組36組，以2人為一組，預計11月6日、7日於竹山鎮中山市場進行初、決賽，初賽將以具有代表性的筍乾爌肉為指定菜，各組取10名進入決賽，決賽除筍乾爌肉料理，還得準備一道冬筍創意料理，眾廚比功夫也比創意及技巧。

鎮公所表示，最終比賽結果各組將分別取前3名，第1名有1萬元獎金、第2名5000元、第3名3000元，詳情可上鎮公所網站或以手機搜尋竹山鎮公所app手機報名，或電洽049-2237573（陳小姐），報名網址和報名表如下：https://reurl.cc/YjvENo、https://drive.google.com/file/d/1xb0A3Er7zILqVoypH0h63uxrzAKney3k/view?usp=sharing。

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