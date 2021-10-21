歐洲議會壓倒性通過挺台報告　議員曝曾遭中國威脅

▲瑞典籍歐洲議會議員殷契爾20日表示，中國曾威脅她挺台將有後果，但她無懼肯定台灣是東亞民主榜樣，台灣的成就應得到讚揚。（圖／翻攝自歐洲議會）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電

歐洲議會今天通過首份「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，力挺台灣的瑞典籍歐洲議會議員殷契爾表示，中國曾威脅她挺台將有後果，但她無懼並肯定台灣是東亞民主榜樣，台灣的成就應得到讚揚。

歐洲議會10月20日晚間投票表決「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，今天上午公布結果為580票贊成、26票反對、66票棄權獲得壓倒性通過，創下歐洲民意力挺台灣民主的重要里程碑。

殷契爾（Evin Incir）隸屬於瑞典最大黨社會民主黨（Social Democratic Party），長期關注民主、人權議題，她在10月20日投票支持台灣後對中央社表示，數月前中國駐瑞典大使館聯繫她，威脅說若支持這份報告會有後果，要求她立即撤回對台灣的支持。

但她強調面對中共政權的可憎行為，自己很自豪地無懼支持這份報告，捍衛民主和自由，不顧專制共產主義政權的威脅。

殷契爾肯定台灣，表示台灣在東亞不僅是民主榜樣，也是同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人（LGBTQI）權利的擁護者，這些成就不僅應該得到讚揚，更應該得到支持和鼓勵。

她力挺歐洲議會通過這份報告，並表示歐洲藉此向台灣人民發出支持的訊息，並讓世界知道台灣並不孤單。

此外，在立陶宛與台灣關係升級，並同意台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在歐洲第一個以「台灣」命名的代表處，但引來中國對立陶宛強力施壓，對此殷契爾表示強烈支持立陶宛，並譴責對歐盟成員國有任何形式的恐嚇。

►歐台政治合作報告高票通過 歐洲議會挺提升雙邊關係、駐台機構正名

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜