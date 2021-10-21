王毅主持太平洋島國外長會：設立並注資抗疫合作基金

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅今（21）日透過視訊主持首屆「中國—太平洋島國外長會」。王毅表示，中國和太平洋島國關係呈現良好發展勢頭，全面戰略夥伴關係不斷走向深入，中方不會忘記各島國對中國抗疫的聲援和支持，也盡己所能幫助島國抗疫，捐贈抗疫物資和疫苗，設立並為「中國—太平洋島國抗疫合作基金」注資。

▲萬那杜參展商在首屆進博會上推銷飲用水。（圖／CFP）

王毅指出，中方已同所有10個建交島國簽署共建「一帶一路」合作文件，成功舉辦三屆中國—太平洋島國經濟發展合作論壇，共同推進一大批合作項目，促進了當地發展。

王毅提到，中國已在島國開辦5所孔子學院或孔子課堂，累計向島國派遣了300餘名漢語教師和志願者，「數千名島國青年獲得中國政府獎學金來華留學深造。」

王毅強調，中方始終尊重島國走符合自身國情的發展道路，真誠幫助島國發展經濟和改善民生，堅定支持島國平等參與國際和地區事務。

▲巴布亞新幾內亞參展第16屆上海旅遊博覽會。（圖／CFP）

「中國—太平洋島國外長會」採視訊方式舉行，會後做出6點共識，包括加強相互信任，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互理解，相互支持；繼續加強抗疫合作，維護人民健康安全，共同徹底戰勝疫情；支持「全球發展倡議」，高質量共建「一帶一路」，促進共同發展振興；攜手應對全球性挑戰，在氣候變化、海洋環境保護等問題上拓展和深化合作；堅持並踐行多邊主義，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序；建立中國－太平洋島國外長定期會晤機制，持續推動新機制行穩致遠。

這場外長會出席國家均為大陸在南太的邦交國，分別為庫克群島、斐濟、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦、紐埃、巴布亞新幾內亞、薩摩亞、索羅門群島、湯加和萬那杜。