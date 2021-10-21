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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

班主任動私刑　河北醫專生頭骨裂、顱內出血關六天才送醫

▲▼ 大陸河北省一名15歲學生，在開學沒多久後被班主任打到顱內出血。（圖／截自現代快報）

▲小朱被班主任打到顱內出血動手術。（圖／截自現代快報）

實習記者徐敬璇／綜合報導

大陸河北省一名15歲學生在9月考上專科學校，卻在開學沒多久後被班主任打到顱內出血，隔了6天才被學校放出來檢查，不僅做了開顱清瘀血手術，還診斷出額頭骨裂、耳膜穿孔等傷勢，身上也有多處瘀青。

據《現代快報》報導，受害學生小朱（化名）15歲，在今年9月進入石家庄柯棣華醫學中等專業學校就讀。當月4日，學校在新樂市化皮鎮的軍訓基地舉辦6天的入學軍訓，小朱因為在班群理發送一段辱罵主任的語音訊息，被沒收手機，也惹怒了范老師與張老師。

報導稱，軍事訓練基地的監控顯示，當天下午5點左右，范老師將小朱帶回自己的房間，張老師則在門口徘徊把風，由於房間內沒有攝影機，這段施暴過程並沒有留下畫面證據。

小朱媽媽心疼表示，「孩子說老師用拳頭打他、用腳踹他，把拖鞋打到斷掉，還直接拿拖把木棍往頭部砸」，在事發後孩子明確和學校表達身體不適，而學校不但沒有通知家長或將他送醫治療，還繼續要求完成軍訓，直到當月10日拿到手機後，才知道孩子被老師毆打。

▲▼ 大陸河北省一名15歲學生，在開學沒多久後被班主任打到顱內出血。（圖／截自現代快報）

▲軍訓基地的監視器畫面。（圖／截自現代快報）

小朱為了清除顱內血腫，做了開顱手術，但顱內血腫已經對周圍的正常腦組織產生嚴重壓迫，造成不可逆的神經損害，另外也被診斷出右額硬膜外血腫、右額腦挫裂傷、右額骨骨折、左耳骨膜穿孔、左手指骨折、全身多處瘀青等傷勢。醫生提醒，雖然已經動過手術，但小朱腦內仍有堆積的組織液，如果壓迫到神經，將對小朱導致終生影響。

目前兩名犯案老師已被學校暫時停職，並交給司法機管處理，動手的范老師已承認有打人，卻辯稱沒有攻擊小朱頭部，只有毆打手臂和腿部，頭上的傷可能是小朱自己下跪磕頭時用的。

▲▼ 大陸河北省一名15歲學生，在開學沒多久後被班主任打到顱內出血。（圖／截自現代快報）

▲小朱身上有大片嚴重瘀青。（圖／截自現代快報）

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