簡舒培要柯文哲覆誦蔡英文4堅持　民眾黨斥：綠色威權復辟

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨發言人、台北市議員簡舒培20日質詢時，要求民眾黨主席、台北市長柯文哲複誦蔡英文總統國慶文告中的「四個堅持」，否則就要向蔡總統道歉。對此，民眾黨21日召開記者會反擊，指簡舒培的質詢儼然綠色威權復辟，譴責民進黨默許發言人用思想審查的反民主手段，已違背創黨理想，簡應向創黨大老們道歉。

民眾黨秘書長謝立功指出，民眾黨強烈譴責簡舒培這樣反民主、反言論自由的作法，憲法保障人民言論自由，簡舒培強迫他人認同的行為，看不出言論自由何在，且柯文哲提到「台灣是一個獨立自由國家」時卻被簡舒培回嗆「廢話」，難道台灣的獨立自由是廢話嗎？

謝立功表示，如果要靠複誦才能擺脫「中共同路人」標籤，那民進黨是不是印發給每個人民複誦、背誦，才更能貫徹總統旨意，這種宛如搞文革的行為，「對不起，這種方法我們恕不奉陪」。

民眾黨發言人楊寶楨則酸，柯文哲在質詢中已經開口要講出「四個堅持」，是簡舒培打斷嗆他不敢講，「顯見她擔心若柯文哲真的說了，後續貼紅色標籤的劇本就演不下去」。

楊寶楨批評，民進黨現在已經完全走上新威權體制，囂張跋扈的態度大家都看在眼裡，讓台灣民主走倒退路，對得起昔日追求自由民主的創黨元老嗎？「四個堅持」已是台灣社會共識，簡舒培竟用公審方式要求複誦，民進黨已變成自己往日最討厭的樣子。

公關長吳怡萱也質疑，簡舒培在質詢台上到底是用台北市議員還是發言人的身分，如果是前者，那就是以意識形態來監督市政；若是後者，這樣強行要求行政首長喊統治者口號的威權行為，已違背了民主進步價值，「難道簡舒培也會要求民進黨官員和人民來複誦四個堅持？」

民眾黨發言人蔡峻維也在臉書上指出，蔡英文總統所提的「共識化分歧、團結守台灣」，難道就是用這種方式來達成共識，再用網軍、媒體打壓異己促成團結？要就教民進黨主席蔡英文，請問發言人代表民進黨，簡舒培用這樣的質詢方式，來強迫對方認同，若不從就必須道歉，您認同嗎？