黃瀞瑩表態投入士林北投議員初選　「但質詢若像簡舒培，我還沒準備好」

▲北市副發言人黃瀞瑩。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培昨（20）日於市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」，引發各界議論。對此，傳出將投入2022士林北投議員選戰的北市副發言人黃瀞瑩表示，如果議員質詢要像簡舒培這樣子，「那我還沒準備好。」

對於黨內初選，黃瀞瑩表示，現在程序還在走，每個地方黨部有不同遊戲規則，就照著遊戲規則運作，這次大家意願非常熱烈，光是北市就有40、50人登記參加，因此這次北市競爭相當激烈。

黃瀞瑩指出，自己已經當副發言人2至3年，對於市政還是要學習，之前比較多是做媒體、新聞，後來跟著副市長黃珊珊跑很多活動，學習協調如何不同局處，「現在也還在學習，黃珊珊也是手把手的在教我。」

對於參選動機，黃瀞瑩表示，若議員質詢都要像簡舒培這樣子，那自己還沒準備好，「但我在市府待了4年，發現有很多問題需要改變，所以想要站出來，去解決大家的疑難雜症。」

柯文哲20日赴台北市議會報告明年預算。對於柯文哲日前稱蔡英文的4個堅持是廢話，簡舒培質詢時要求柯文哲，站在備詢台上把蔡英文的4個堅持一字不漏講出來，「你既然說她（蔡英文）講的是廢話，那就把句子唸出來就好」。

但柯文哲未照做，簡舒培批評「不要浪費我時間，你敢不敢講？」、「我現在要求一件事情，把這4個堅持亮出來，你只要講4個堅持，你既然認為是廢話，那你就唸出來。」

柯文哲回應，自己怎麼會不敢講，4個堅持裡面，中華人民共和國與中華民國互不隸屬，這哪有什麼困難？「我台北市長，不需要給你當小學生教育」。面對簡舒培要求念出4個堅持，並嗆不敢念就跟蔡英文道歉。柯文哲則強調，「我為什麼要重複她（蔡英文）講話？她是廢話，我為什麼要重複？我不需要重複蔡英文講的話。」