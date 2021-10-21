批簡舒培要柯文哲道歉「有點威權的形狀」　黃暐瀚：議員沒有這麼大

▲簡舒培要求柯文哲複誦四個堅持。（圖／翻攝台北市議會直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培昨（20）日於市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」，引發各界議論。資深媒體人黃暐瀚表示，議員質詢要幹嘛都是自己的選擇，「但不能命令官員唸這個、做這個，這是不行的，議員沒有這麼大。」

黃暐瀚表示，議員在議會質詢，應該著重市政議題。且議員可以自由決定自己的質詢時間，要認真準備、有問有答、還是要唱歌、作秀、拍桌、故意浪費時間都是自己的選擇，「但議員不能命令官員唸這個、做這個，這是不行的，議員沒有這麼大。」

對於柯文哲說「四個堅持」是「廢話」，黃暐瀚指出，簡舒培可能很生氣，自己能夠理解，但議員就問市長：「你為什麼說這是廢話？你憑什麼說這是廢話？」就好了，「命令市長給我唸，不唸還不給過關，這就有點變成威權的形狀了。」

黃暐瀚表示，柯文哲其實沒有「不認同」四個堅持，他說「廢話」，比較接近「多講的」的意思。就算柯文哲真的「不認同」好了，不行嗎，「簡議員難道忘記了，蔡總統曾說，她當總統台灣沒有人需要為自己的認同道歉？」

黃暐瀚指出，簡舒培平時質詢，看得出來都是很有內容、很有準備的。這次也許「關心則亂」，一直跳針要道歉，真是大可不必，「下次記得，別再這樣了。」