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曝江鵬堅是調查局臥底　羅智強挺施明德：他是被威權國民黨傷害的人

▲▼民進黨前主席施明德爆料民進創黨主席江鵬堅是調查局臥底，國民黨市議員羅智強表示支持。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲民進黨前主席施明德爆料民進創黨主席江鵬堅是調查局臥底，國民黨市議員羅智強表示支持。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨前主席施明德日前爆料民進創黨主席江鵬堅是調查局臥底，遭到駐日代表謝長廷反駁。國民黨台北市議員羅智強對此21日表示，施明德曾經3次以政治犯身分入獄、為台灣民主坐牢近26年，「他是受威權國民黨傷害的人，當然有資格尋求真相」。

羅智強今天透過臉書表示，施明德舉證指出江鵬堅是調查局監控，遭謝長廷反駁。施明德說，謝長廷自己跳出來難道是怕「哪裡燒到他」？並指謝長廷被傳為線民連報紙都登過，呼籲謝長廷最好提告，他就可以在法庭掀謝長廷的底。

羅智強表示，對於為何不到法院提告，謝長廷說，施明德早年反抗獨裁專制、對台灣民主化有貢獻，他不願互告讓真正加害者在旁邊涼快看笑話。施明德為了線民案和謝長廷摃上已不是第一次，2008年總統大選時，國民黨立委邱毅指謝長廷是線民而被告，結果謝長廷敗，施明德即曾怒批「這些抓耙子、台奸，一批批，後來在黨內位高權重，每年都參與選舉，然後陸續把創黨元老一一幹掉，甚至趕出民進黨」。

羅智強回顧，謝長廷接受廣播節目訪問時則說，若如果施明德能夠證明他洩密，他跪著跟施明德道歉，而施明德當時強調自己是受害者，要怎麼證明謝長廷是抓耙仔？施明德請謝長廷告他並大度地表示，就算謝長廷承認也不必向他下跪，他個人會寬恕謝長廷。

羅智強強調，施明德曾在前總統蔣介石、蔣經國、李登輝任內三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑、為台灣民主坐牢近26年，他是受威權國民黨傷害的人，當然有資格尋求真相，質疑有出賣同志嫌疑的人、揪出黨國鷹犬，他更有資格選擇原諒。

羅智強質疑，受黨國威權體制栽培的總統蔡英文說，要揭露威權統治機關所犯下的過錯，讓受害者可以清楚歷史的真相，但如今唯一可以徹底揭露真相的不就是大權在握蔡英文？為何不令促轉會公布所有資料，讓加害者出來道歉、讓受害者有機會能夠原諒？

羅智強呼籲，施明德兩度請謝長廷提告以釐清真相，並願選擇原諒，請蔡英文不要只拿轉型正義搞鬥爭，應徹底揭露真相全貌，否則只是放任曾得過調查局好處、有線民嫌疑者，不斷在高位上羞辱轉型正義、讓邪痞者梟叫狼嚎，施明德加油。

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關鍵字：

江鵬堅施明德謝長廷蔡英文

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