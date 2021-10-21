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只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己「一出生就有心臟病」

▲▼減肥,運動,蔬菜,沙拉,上樓梯,走路,深蹲,快走。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師說，大多數的心房中膈缺損在年輕時並無明顯症狀，通常隨著年紀增長，才會慢慢被診斷。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黃姓女子，平常活動時偶爾微喘，但並不以為意，卻在某次健檢後發現心臟擴大，被醫師診斷為心房中膈缺損，還有一位20多歲的年輕女性，也因為心雜音與爬樓梯微喘，被診斷為心房中膈缺損。醫師說，這種心房中膈缺損屬於「先天性心臟病」，大多數年輕時沒有明顯症狀，或者健檢時發現輕微心雜音，隨著年齡增長才出現較明顯症狀，有些人甚至中老年後才會被診斷。

新竹台大分院小兒部小兒心臟科傅俊閔醫師表示，正常人左心房與右心房互不連通，由心房中膈隔開，若是心房中膈有破洞就稱為心房中膈缺損，這是一種「先天性心臟病」；心房中膈缺損會造成血液經此破洞從左心房流到右心房、右心室再到肺動脈，導致右心室與肺動脈擴大而產生活動耐受性降低、容易喘等右心室衰竭症狀，甚至可能導致肺動脈高血壓等嚴重併發症，需要積極治療。

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▲只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己有天先性心臟病。（圖／新竹臺大醫院提供）

▲▼超音波與胸部X光顯示心房中膈缺損術前（上）、術後（下）。

▲只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己有天先性心臟病。（圖／新竹臺大醫院提供）

只是，大多數心房中膈缺損的人在年輕時可能沒有明顯症狀，或者健檢時僅發現輕微心雜音，隨著年齡增長才出現較明顯症狀，因此有些人到成年，甚至中老年後才被診斷出有心房中膈缺損。

傅俊閔醫師說明，心房中膈缺損根據缺損所在之解剖位置分類，其中第二型心房中膈缺損，可利用心導管手術將其關閉，效果好且恢復快，只有腹股溝會有個小傷口。其他型的心房中膈缺損則因為破洞位置較不適合關閉器放置，仍有可能需要傳統手術治療。

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