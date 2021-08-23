鄰居阿伯突昏倒！醫「神救援」後狂收土產　真相曝網全笑翻：封口費

▲阿伯為感謝醫生幫忙，事後竟狂送家鄉名產。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

實習記者高琳景／綜合報導

為敦親睦鄰，不少鄰居都會互贈東西來聯絡感情。一名男醫師即表示，日前鄰居的爸爸因心臟病發昏倒在地，於是便拿起聽診器衝去幫忙，沒想到事後對方竟狂送家鄉名產來感謝，讓不少網友笑噴「原來是封口費啊！」

這名陳醫師昨（22）日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，某天晚上社區保全突然來找他求救，表示鄰居的爸爸突然心臟病發作昏倒在地，雖然當下已經叫護車了，但他還是拿起聽診器，跑到阿伯的那棟樓，甚至還走安全梯衝上去，所幸阿伯最後平安無事。

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▲陳醫師補充表示「阿伯當天心臟病昏倒竟是裝出來的」。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

不料從那次之後，阿伯只要回去故鄉就會帶一堆當地的名產來贈送，但因為已經連續送3次了，讓他不好意思的向對方表示「下次再這樣我就要付錢了喔」。從照片中可見，箱子裡堆滿嘉義排隊名產，包括蛋捲和鮮乳餅乾等等。

沒想到，陳醫師在文末補充表示，那次阿伯心臟病發昏倒竟是「裝出來」的，只因「不想吃飯，想去外面的茶桌仔而已…（我沒拆穿）。」

貼文曝光後，讓不少網友笑稱「還以為餅該是謝禮，看到最後才恍然大悟：原來是封口費啊！」、「嘉義的，夭壽要排隊好久」、「封口費們看起來好好吃～」、「這是男人之間的義氣嗎」、「大家都知道阿伯嘉義人了啦」、「福義軒怎能拒絕」、「拒絕這家的餅乾太不人道了」、「阿伯表示合作愉快」。

▼貼文曝光後，網友們紛紛笑回「原來是封口費啊」。（圖／翻攝自爆廢公社）