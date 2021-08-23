　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄰居阿伯突昏倒！醫「神救援」後狂收土產　真相曝網全笑翻：封口費

▲▼0。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲阿伯為感謝醫生幫忙，事後竟狂送家鄉名產。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

實習記者高琳景／綜合報導

為敦親睦鄰，不少鄰居都會互贈東西來聯絡感情。一名男醫師即表示，日前鄰居的爸爸因心臟病發昏倒在地，於是便拿起聽診器衝去幫忙，沒想到事後對方竟狂送家鄉名產來感謝，讓不少網友笑噴「原來是封口費啊！」

這名陳醫師昨（22）日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，某天晚上社區保全突然來找他求救，表示鄰居的爸爸突然心臟病發作昏倒在地，雖然當下已經叫護車了，但他還是拿起聽診器，跑到阿伯的那棟樓，甚至還走安全梯衝上去，所幸阿伯最後平安無事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲陳醫師補充表示「阿伯當天心臟病昏倒竟是裝出來的」。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

不料從那次之後，阿伯只要回去故鄉就會帶一堆當地的名產來贈送，但因為已經連續送3次了，讓他不好意思的向對方表示「下次再這樣我就要付錢了喔」。從照片中可見，箱子裡堆滿嘉義排隊名產，包括蛋捲和鮮乳餅乾等等。

沒想到，陳醫師在文末補充表示，那次阿伯心臟病發昏倒竟是「裝出來」的，只因「不想吃飯，想去外面的茶桌仔而已…（我沒拆穿）。」

貼文曝光後，讓不少網友笑稱「還以為餅該是謝禮，看到最後才恍然大悟：原來是封口費啊！」、「嘉義的，夭壽要排隊好久」、「封口費們看起來好好吃～」、「這是男人之間的義氣嗎」、「大家都知道阿伯嘉義人了啦」、「福義軒怎能拒絕」、「拒絕這家的餅乾太不人道了」、「阿伯表示合作愉快」。

▼貼文曝光後，網友們紛紛笑回「原來是封口費啊」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼0。（圖／翻攝自爆廢公社）

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
男星打完高端　粗壯手臂終於等到了！「做個驕傲的台灣人」
護理師「高舉疫苗照」網狂歪樓　醫曝蔡英文感人1舉動
進陸製醫療口罩「高價賣出」！　他下場曝光
打完高端後11小時　蔡英文最新近況曝光
威力彩「第1區」這3號碼開出最多次！　業者揭這些號碼有希望
63瓶汽油火攻釀1死1重傷　死神堂哥賠償金額出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文接種高端！網抓「蘇貞昌、陳時中」同組護理師　台大回應了

護理師「高舉疫苗照」網狂歪樓！醫師曝蔡英文感人1舉動

鄰居阿伯突昏倒！醫「神救援」後狂收土產　真相曝網全笑翻：封口費

相信國產！92歲翁第一劑留給高端　85歲爺開心：有就快打

世新主持播報社邁向嶄新里程碑　與世新電台合辦大賽

運安會報告揭工地安全「6大疏失」　台鐵月底辦首場改革說明會

快訊／高雄也爆打高端疫苗昏迷　20歲男突倒地送醫觀察

【英語多益通】1200萬帶你「太空旅遊」　英文怎麼說？

集資66萬買的威力彩亮相！台中里長抱著過香爐...坦言跑30家很累

桃園36站高端接種率達92.1%　鄭文燦：再延長開放預約

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

蔡英文接種高端！網抓「蘇貞昌、陳時中」同組護理師　台大回應了

護理師「高舉疫苗照」網狂歪樓！醫師曝蔡英文感人1舉動

鄰居阿伯突昏倒！醫「神救援」後狂收土產　真相曝網全笑翻：封口費

相信國產！92歲翁第一劑留給高端　85歲爺開心：有就快打

世新主持播報社邁向嶄新里程碑　與世新電台合辦大賽

運安會報告揭工地安全「6大疏失」　台鐵月底辦首場改革說明會

快訊／高雄也爆打高端疫苗昏迷　20歲男突倒地送醫觀察

【英語多益通】1200萬帶你「太空旅遊」　英文怎麼說？

集資66萬買的威力彩亮相！台中里長抱著過香爐...坦言跑30家很累

桃園36站高端接種率達92.1%　鄭文燦：再延長開放預約

蔡英文接種高端！網抓「蘇貞昌、陳時中」同組護理師　台大回應了

怕同居男友嚇壞！　女星竟早起「擦素顏霜」再躺回床上裝睡

抓到了！民接詐騙電話怒　機智邀內湖警埋伏抓3人…老大嚇到失聯

他胸前長黑痣！醫一割…「秒伸8隻腳逃竄」看傻　驚悚畫面曝光

首家形象店！Woosa屋莎鬆餅屋插旗新竹SOGO　8／25試營運

全球最美女孩長大了！身價1.2億擠下周子瑜奪「百大美女之冠」

護理師「高舉疫苗照」網狂歪樓！醫師曝蔡英文感人1舉動

男星打完高端…粗壯手臂終於等到了！　「做個驕傲的台灣人」

朱立倫、江啟臣跑金門尬主席選舉　民進黨：從反共變親共消費823

驚悚輪迴小品《12分鐘》將上市　X教授、綠惡魔黃金陣容配音演出

浮潛1小時…她美背白衣凸起　「巨型水泡」破掉瞬間液體狂流

生活熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

打高端後不適再+1例！桃園26歲女一度失去意識

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

LIVE／高端開打兩人傳不適　陳時中最新說明

太魯閣事故調查報告　移工揮手擋車畫面首曝光

高端傳3例不適　陳時中：都是暈針

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

打AZ是真正的輸家！他秀小黃卡喊：打高端雙贏

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

更多熱門

相關新聞

救心臟病發鄰居「他狂收嘉義名產」　真相神反轉

救心臟病發鄰居「他狂收嘉義名產」　真相神反轉

一名醫師自從某回救了心臟病發的鄰居伯，對方只要從老家回來，都會送一大箱名產，目前已經第3次了。原以為是個暖心故事，沒想到真相超反轉，也讓不少網友笑虧，「原來是封口費啊！」

霸氣尪答應老婆逛101！網笑噴：你死定了

霸氣尪答應老婆逛101！網笑噴：你死定了

女兒對新鞋的一舉動讓媽媽傻眼：要誇她還揍她？

女兒對新鞋的一舉動讓媽媽傻眼：要誇她還揍她？

55元滷味整盒被蔥花淹沒　千人讚賺翻

55元滷味整盒被蔥花淹沒　千人讚賺翻

iPhone掉化糞池　她撈起清5小時臭爆

iPhone掉化糞池　她撈起清5小時臭爆

關鍵字：

爆廢公社伴手禮心臟病封口費名產

讀者迴響

熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面