龍劭華猝逝　糖尿病患心臟病風險高6倍、心肌梗塞高3倍

記者黃翊婷／綜合報導

資深藝人龍劭華14日在高雄85大樓日租套房內昏倒，送醫不治，享壽68歲。據了解，龍劭華本身有10多年的糖尿病史，也曾自曝長期沒有回診追蹤；其實我國中壯年人口每10人就有3.6人罹患代謝症候群，這些人罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病及腦中風的風險，比一般人高出2至6倍。

▲龍劭華多次前往高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

龍劭華2009年就醫檢查得知罹患糖尿病，但並未積極認真照顧身體，甚至從2009年開始有長達11年沒回診，都只靠吃藥控制病情，直到去年7月為了打疫苗才回診檢查，發現空腹時血糖值高達200多，飯後血糖甚至飆破300，連醫師都嚇了一跳。據悉，他14日下午一度聯繫櫃台稱身體不適，後來又說沒有問題，沒想到等到眾人發現異狀，他已經昏倒在日租套房內，送醫急救宣告不治。

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依據國民健康署107年成人預防保健服務資料分析，國內中壯年族群每10人就有3.6人罹患代謝症候群，這些人罹患糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病及腦中風的風險，分別比一般人高出6倍、4倍、3倍以及2倍。此外，第二型糖尿病患者罹患心臟病的機率比一般人高出2到6倍，未來10年發生心肌梗塞的機率，更是高達20％。

▲龍劭華的遺體已送到殯儀館，最快15日上午9點進行相驗。（圖／民眾提供）

糖尿病衛教學會理事長、彰基新陳代謝科主治醫師杜思德表示，糖尿病患者最大的死亡原因為心血管疾病，其中小血管併發症包含視網膜病變，大血管併發症則有腦中風、冠狀動脈疾病、週邊血管疾病等，如果超過65歲以上，相關風險就很高。

杜思德指出，第二型糖尿病患者如果早期介入，併發症發生機會較低，但如果控制不好，長期都在高血糖狀態，就會讓血管壁在血糖浸潤下產生動脈硬化，若加上三高就容易栓塞，使冠狀動脈阻塞，發生急性心肌梗塞；一般而言，未好好控制血糖的患者，大概10年大血管併發症就會出現，發生急性心肌梗塞風險比一般人高出3到5倍。

杜思德提醒，糖尿病是系統性疾病，若控制不佳，出現小血管併發症等神經病變主要症狀包含麻木、夜間多尿、體重減輕、口渴等，此時距離大血管併發症也不遠；而一旦發生冠狀動脈疾病，通常沒有明顯徵兆，且一發生死亡率達到三成，即使送到急診，仍然有一半來不及進行心導管就死亡了。