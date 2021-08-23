鄰居心臟病發！他神救援後「狂收嘉義名產」　真相反轉：封口費XD

▲原來阿伯是嘉義人XDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名醫師自從某回救了心臟病發的鄰居伯，對方只要從老家回來，都會送一大箱名產，目前已經第3次了。原以為是個暖心故事，沒想到真相超反轉，也讓不少網友笑虧，「原來是封口費啊！」

網友在爆廢公社提到，「有一天晚上，社區保全來叫我，說鄰居的老爸突然心臟病發作，昏倒在地，已經叫了救護車。」身為醫師的他，拿了聽診器就從安全樓梯往下衝，再跑到老伯住的那棟，最後也成功化解危機。

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自從那件事以後，老伯只要回老家嘉義，就會帶一堆名產送他，原po接著笑說，「已經第3次了，第2次是皇太后開門，本來要全推回去，最後只留一袋。X的...餅乾耶，怎麼可以這樣拒絕人家誠摯的好意，這次剛好我開門，全收，然後帶去辦公室給大家吃，不過也有交代阿伯，下次再這樣我就要付錢了喔。」

▲阿伯會不會把餅乾收回去。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，老伯之所以這麼殷勤，其實並非救命之恩，而是另有隱情，網友透露，「他是裝昏、裝心臟痛的，原因只是不想吃飯，想去外面茶桌仔而已，我沒拆穿。」

對此，網友們忍不住狂笑，紛紛回應「嘉義名產。阿伯很用心耶」、「他要巴結你，假如還有下次的話」、「阿伯表示合作愉快」、「還以為餅乾是謝禮，看到最後才恍然大悟：原來是封口費呀」、「大家都知道阿伯嘉義人了啦」、「阿北明天會來找你把東西拿走」。