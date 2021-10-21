　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防城中城悲劇重演！黃珊珊視察救火演練：推動老舊建物改建

記者張君豪／台北報導

台北市地狹人稠，高樓建築物為全國之冠，加上都市發展較早，老舊且複合使用的建築物眾多，鑑於高雄市「城中城」大樓發生大火造成多人死傷重大公安事件，台北市政府為提升對複合式老舊建築物救災效能，北市消防局於今天上午10時20分，假本市大安區信維大樓辦理消防搶救實兵演練。

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局指出，目前台北市老舊複合用途建築物將全面進行消防安全檢查外，也會針對北市老舊複合用途的集合住宅進行搶救演練，本次演練內容包括場所初期應變、緊急救護、高空救援、人命搜救、破壞作業及災區管制等。

北市消防局希望藉此演練，強化各級救災人員遇到類似城中城大火的災害應變經驗，使消防救災人員能充分瞭解該處建築物內部結構、增加救災反應能力，消防局未來也會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，以強化本市整體救災效能與安全。

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市副市長黃珊珊到場視察信維大樓救災演練後指出：信為大樓非常老舊，一樓店鋪林立、地下室原本是市場後來棄而不用、但到目前該大樓消防檢查都是合格，但因住戶眾多仍須注意逃生動線，加上住宅窗戶鐵窗林立，救災要如何改善、才能增進搶救速度，這是這次消防搶救演練的主要目的。

黃珊珊說比喻說「先求自助、才有人助、才會有它助」加上信維大樓在台北市市中心精華區，看能否加速都更讓社區更安全，在北市也有類似維信大樓的住宅，未來老舊建物的改建也是市府必須推動的任務。

消防局也藉此呼籲所有公共場所，平日應落實維護場所各項防火避難設施、消防設備及場所自衛消防編組功能，加強提醒民眾注意用火、用電安全，並對可能發生之狀況預做整備及預防，以維護公共安全。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
幫大哥慶生！　他爬上大嫂床：我想要X妳
快訊／連續2天本土+0　增2例境外移入
轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分
清純女星爆「1個月狂要52次」榨乾情夫！3人行正宮中風身亡
鄧佳華月薪3萬「怎給那麼少」被質疑！　連千毅撂狠話：不來扣薪
實聯制實施至明年中！　陳時中：降級後還是要維持一段時間
「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！　文化部回應了
存股族機會來了！　專家點名13檔受惠股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包　色男下場曝

腹痛做膽囊切除衰遇烏龍醫師　竟被「夾錯地方」總肝管僅剩1cm

白沙屯進香出意外！休旅闖紅燈撞翻廂型車　嬤和5歲雙胞胎3送醫

誘騙少女拍裸照「換虛擬寶物」！水電工收到照片後反悔　下場慘曝

南科台積電再生淨水廠大火原因曝　2工人困下水池驚險獲救

基地台故障卻誆手機壞了！她怒控中華電信騙簽新約換iPhone 13

認識第2天就約15歲少女車震　19歲男喊「懷孕我養妳」結局曝光

模範夫妻鬧離婚老婆訴苦先挨告　老公驚覺「隱疾」被曝光怒了

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包　色男下場曝

腹痛做膽囊切除衰遇烏龍醫師　竟被「夾錯地方」總肝管僅剩1cm

白沙屯進香出意外！休旅闖紅燈撞翻廂型車　嬤和5歲雙胞胎3送醫

誘騙少女拍裸照「換虛擬寶物」！水電工收到照片後反悔　下場慘曝

南科台積電再生淨水廠大火原因曝　2工人困下水池驚險獲救

基地台故障卻誆手機壞了！她怒控中華電信騙簽新約換iPhone 13

認識第2天就約15歲少女車震　19歲男喊「懷孕我養妳」結局曝光

模範夫妻鬧離婚老婆訴苦先挨告　老公驚覺「隱疾」被曝光怒了

快訊／杏國胰臟癌新藥三期解盲　主療效指標未具顯著差異

手掌大喇牙戰蛛蜂 ！牠無力招架秒輸...超悽慘下場網全看傻

字節跳動張一鳴登頂陸網路業首富　1.6兆身家成大陸第二大富豪

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

德保拉對戰霸林爵　運彩看好兄弟贏樂天

幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

社會熱門新聞

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

3線3警政委員兒子撞勞斯萊斯　昏迷搶救

警政委員之子左轉遭撞　1888萬勞斯萊斯半毀

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

劉小妹虎豹潭失聯5天…新北消防員泡水中溫情喊話

警高官子違規遭勞斯萊斯撞重傷　「神祕車主」身分曝光

快訊／23歲女AZ注射第20天亡！無疾病史

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

國中教務主任「國道逆向飆8公里」對撞不治　全校師生哀悼

快訊／台中5人打疫苗後死亡

疫情後「人肉市場」1S破萬元　茶莊高支妹曝光

女嬰枉死！保母吼「我老實講你卻打我」

鳳梨友怒控「一滴眼淚也沒」　保母：淚腺死了

更多熱門

相關新聞

將投入士林北投議員初選　黃瀞瑩：但質詢要像簡舒培的話，我還沒準備好

將投入士林北投議員初選　黃瀞瑩：但質詢要像簡舒培的話，我還沒準備好

民進黨台北市議員簡舒培昨（20）日於市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」，引發各界議論。對此，傳出將投入2022士林北投議員選戰的北市副發言人黃瀞瑩表示，如果議員質詢要像簡舒培這樣子，「那我還沒準備好。」

柯文哲稱不配合打疫苗就公布名單　黃：沒要指責

柯文哲稱不配合打疫苗就公布名單　黃：沒要指責

熊好券害台北通當機！北市盤點3大問題

熊好券害台北通當機！北市盤點3大問題

柯文哲不滿衛生局　親自出手喬醫院擴充接種量能

柯文哲不滿衛生局　親自出手喬醫院擴充接種量能

大火省思／黃珊珊憶消防員捨身救人　鐵腕稽查只為安全

大火省思／黃珊珊憶消防員捨身救人　鐵腕稽查只為安全

關鍵字：

台北市政府副市長黃珊珊消防局信維大樓

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面