防城中城悲劇重演！黃珊珊視察救火演練：推動老舊建物改建

記者張君豪／台北報導

台北市地狹人稠，高樓建築物為全國之冠，加上都市發展較早，老舊且複合使用的建築物眾多，鑑於高雄市「城中城」大樓發生大火造成多人死傷重大公安事件，台北市政府為提升對複合式老舊建築物救災效能，北市消防局於今天上午10時20分，假本市大安區信維大樓辦理消防搶救實兵演練。

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）





▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

消防局指出，目前台北市老舊複合用途建築物將全面進行消防安全檢查外，也會針對北市老舊複合用途的集合住宅進行搶救演練，本次演練內容包括場所初期應變、緊急救護、高空救援、人命搜救、破壞作業及災區管制等。

北市消防局希望藉此演練，強化各級救災人員遇到類似城中城大火的災害應變經驗，使消防救災人員能充分瞭解該處建築物內部結構、增加救災反應能力，消防局未來也會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，以強化本市整體救災效能與安全。

▲北市消防局21日上午假信維大樓舉辦救災演練、副市長黃珊珊到場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市副市長黃珊珊到場視察信維大樓救災演練後指出：信為大樓非常老舊，一樓店鋪林立、地下室原本是市場後來棄而不用、但到目前該大樓消防檢查都是合格，但因住戶眾多仍須注意逃生動線，加上住宅窗戶鐵窗林立，救災要如何改善、才能增進搶救速度，這是這次消防搶救演練的主要目的。

黃珊珊說比喻說「先求自助、才有人助、才會有它助」加上信維大樓在台北市市中心精華區，看能否加速都更讓社區更安全，在北市也有類似維信大樓的住宅，未來老舊建物的改建也是市府必須推動的任務。

消防局也藉此呼籲所有公共場所，平日應落實維護場所各項防火避難設施、消防設備及場所自衛消防編組功能，加強提醒民眾注意用火、用電安全，並對可能發生之狀況預做整備及預防，以維護公共安全。

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