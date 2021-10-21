熊好券讓台北通當機「柯文哲也受害」　北市曝3大問題+4改善方案

▲台北市資訊局長呂新科說明台北通當機原因。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

振興五倍券於9月22日開放數位綁定，北市推「熊好券」加碼優惠，透過台北通APP開放民眾登記，但台北通中午卻出現卡當狀況，甚至連台北市長柯文哲要掃實聯制都受到影響。台北市資訊局21日召開檢討記者會，並公布3項造成系統異常原因及改善作為。

台北市資訊局21日召開檢討記者會，由台北市資訊局長呂新科說明，在系統發現異常後資訊局立即召開應變小組，啟動資料分級分流規劃，提升負載能量；市府秉持遇到問題、面對問題和解決問題持續改善精神，10月4日召開專家學者會議，盤整與分析所有問題點之後，找出熊好券登記導致系統異常原因，並進一步提出改善方案。

▲柯文哲無法登入台北通，導致一群官員陪同在議會門前罰站。（圖／記者袁茵攝）



呂新科提及3點造成異常原因，第一是「集中式系統資料庫架構耗盡資源」，台北通沿用台北卡3.0的集中式資料庫架構，對於短時間內大量資料交換與熊好券系統交互作用，耗盡CPU運算資源，加上單一服務驗證，系統交互繁複造成高負載。

呂新科指出，第二是「新應用模式及壓力測試不充分」，熊好券系統結合台北通單一服務驗證，是整合高流量的新應用模式，參考數值不足，雖個別系統皆有壓力測試，但未實施整合壓力測試。第三點為「硬體資源擴充不及」，原規劃硬體擴充計畫雖然已於今年9月1日完成採購決標作業，但因全球晶片缺貨，國內並無現貨，國外設備需於年底到貨。

呂新科提及，9月22日成立緊急應變小組，依現有架構及系統資源挪撥，進行第一階段擴容，待採購設備到貨，將進行第二階段擴增作業。後續團隊進行系統異常的根因分析及檢討，並召開外部專家學者會議，共同檢視問題，並提出後續解決方案，包括「認證分級與服務分流」、「資料庫架構重整」、「系統硬體擴容」、「落實開發及測試SOP」。

被問到之後抽籤是否會碰到類似問題？呂新科回應，目前登記份量是466萬份，依據抽籤規則是抽113萬份，抽籤屬於線下離線運作，不會跟負載有太大關係，當天也會有律師在現場，確保抽籤過程公正。

台北熊好券於9月22日開放民眾在台北通APP意願登記，上午時系統還算流暢，但中午12時至晚間6時期間，台北通系統突然大當機，連要去台北市議會報告的柯文哲，都因為要開啟台北通掃實聯制，進而受到影響，一群人在門口罰站近20秒。

當時，柯文哲被台北市議員們質疑如何改善系統，柯文哲還直言，回去一定會處理，「怎麼處理我的部下，（行政院長）蘇貞昌就怎麼處理他的部下，這樣可不可以？」