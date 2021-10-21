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檜木精選家具集合拍賣　藏金閣慈濟闖關無塑樂　

▲台南市環保局藏金閣，10月23日拍賣活動有檜木精選家具競標外，還與慈濟合辦「傘傘動人愛地球 蔬食減塑闖關活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局藏金閣，10月23日拍賣活動有檜木精選家具競標外，還與慈濟合辦「傘傘動人愛地球 蔬食減塑闖關活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣，10月23日拍賣活動很不一樣！除了有豐富、精選的家具供民眾競標外，還與慈濟合辦「傘傘動人愛地球 蔬食減塑闖關活動」，活動熱鬧、豐富、趣味精彩可期，歡迎有興趣者前來共襄盛舉。

拍賣會活動的明星品項為，3項檜木珍品以及美利達、捷安特精品單車各1輛。檜木木雕「祥龍戲珠」，造型飛揚靈動，氣勢十足又不失細致，純檜木雕成，香氣濃郁，是極佳的擺設，彰顯主人之大器。檜木三斗櫃簡約實用，色調沉穩，保留原始鎖孔，增添古樸氣韻。檜木長椅，實木打造，骨架厚實，色澤醇厚，適用於客廳、營業場所。

▲台南市環保局藏金閣，10月23日拍賣活動有檜木精選家具競標外，還與慈濟合辦「傘傘動人愛地球 蔬食減塑闖關活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

MTA520是美利達最暢銷車種，搭配島野27段的Deore變速，為高階的運動車款，輕量鋁合金車身，提升外觀也增加剛性，特殊的火焰紋塗裝具高度辨識性，該單車已經專業師傅調修並換上全新外胎與內外管線，當年將近1.4萬的車款，將以1/3不到的價格供民眾競標。另一輛Escape 3為捷安特暢銷的平把公路車款，配上島野21段變速系統，是學生通勤，下班休閒運動CP值最高的車種。該車原價約7800元，如今底價僅3600元。

當天同時舉辦「傘傘動人愛地球 蔬食減塑闖關」等系列活動，有闖關、舞台表演，跳蚤市場、無塑小農市集、美食攤販及免費奉茶區，請民眾自備餐具及購物袋來參與及消費。相關活動訊息，請至環保局資源回收全民動起來網站/110年度活動專區下載查詢。(https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)

此外，上午10時30分許於綠教育生活館另有美學班DIY課程，屆時購買DIY材料包可享七折優惠，數量有限，售完為止。提醒大眾，目前仍是防疫時期，參加活動請務必全程戴口罩，並配合實聯制及體溫量測等相關事項。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

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