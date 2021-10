7.2億成交！班克西壞壞惹人愛　「氣球女孩」自毀後身價飆18倍

▲「氣球女孩」下半部遭毀損後改名為「在垃圾桶裡的愛」。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

英國塗鴉藝術家班克西(Banksy)知名作品「氣球女孩」(Girl with the Balloon),2018年在拍賣會上因「自毀」而聲名大噪;時隔3年,更名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin)後,二度在拍賣會上出售,最終以近1860萬英鎊(約台幣7.2億)成交,身價飆漲18倍!

綜合外媒報導,「在垃圾桶裡的愛」14日在倫敦蘇富比(Sotheby's)當代藝術晚宴拍賣競標,預售估價是400萬到600萬英鎊(新台幣1.5億到2.3億元),經過10分鐘的競價戰,從250萬英鎊起拍,迅速被喊到1,000萬英鎊後,最終以比估價高出3倍的近1,860萬英鎊成交,也是「氣球女孩」成交價的18倍,創下班克西拍賣作品最高價紀錄,買家身分沒有公布,僅知是一名歐洲女收藏家。

在英國現代藝術中具有獨特地位的班克西,創作風格放縱不羈,世界各國都曾留下他的印記,就算被全球通緝也堅持塗鴉,然而他的真實身分卻是個謎,只知道他的塗鴉於1980年代開始出現在布里斯托(Bristol)街頭,而「氣球女孩」正是他最著名作品之一,畫中有一名女孩伸手去拿一個心形紅色氣球,據2017年民調,是英國人最喜歡的藝術作品。

▲眾人目瞪口呆看著「氣球女孩」下半部被撕碎成條。(圖/路透)

「氣球女孩」2018年在拍賣會上,以104萬英鎊(約台幣4,266萬)被標下,卻在落槌當下立即被捲入畫框內預藏的碎紙機,部分畫作當場毀損。其後,得標的女收藏家,仍以原競標價買下半毀畫作,並表示「這是一件在拍賣會現場創作的藝術品」,而這幅畫作也從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」。

當時,蘇富比的高級主管布蘭奇克(Alex Branczik)推測,應該是班克西在成交那刻按下遙控器啟動碎紙機。而班克西日後也在Instagram上引用畢卡索的名句,「每一次創造都始於破壞」。