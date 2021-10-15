中醫藥治癌治新冠引國際關注　慈濟林欣榮獲邀專文刊載Nature

▲花蓮慈院院長林欣榮分享最新的中草藥研究應用成果。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院團隊以生物材料攜帶當歸西藥開發治療腦癌新藥已進入第二期臨床試驗，如今再開發奈米當歸西藥鼻噴劑，初步發現相對於口服可增加腦部十倍的量，林欣榮院長因而獲國際著名期刊Nature邀請撰專文在「聚焦傳統中醫藥」主題中分享，其中還包括近期開發中草藥治療疾病並以茉草、艾草為例治療新冠肺炎等研究。



Nature《自然》 是世界上最早的科學期刊之一，自1869年11月4日創刊發行至今，深具學術權威及名望。雖然現今大多數科學期刊都專一於一個特殊領域，而《自然》是少數（其它類似期刊有《科學》和《美國國家科學院院刊》）依然發表多領域科學家、學者第一手研究論文的綜合性期刊。每年均可見許多科學研究領域中的重要且具前瞻性的研究結果，在《自然》中以短文章的形式發表。

▲慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志教授分享這次登上《NATURE》期刊的摘要內容。



這次在《自然》期刊10月份「焦點」中，主要是聚焦傳統中醫藥主題，花蓮慈濟醫院、上海中醫藥大學及廣東暨南大學同時獲邀，撰寫專文分享在各自學術領域的研究與發現。這過程，慈濟醫療法人創新研發中心研發長林欣榮院長、副研發長韓鴻志教授、中醫部何宗融副院長、研究部黃志揚副院長及徐布博士等人，曾多次透過視訊與日本、上海、香港等地代表，於線上討論相關主題內容。



慈濟醫療團隊從2006年開發以生物材料攜帶當歸西藥治療腦癌的新藥，不僅關鍵技術取得多國專利，並通過美國FDA及臺灣食藥署認證。林欣榮院長指出，這項新藥在治療惡性腦瘤的動物試驗結果是增加2.44倍的存活率；目前正進行第二期臨床試驗，初步的結果優於動物實驗，這期間也曾以恩慈療法幫助惡性腦瘤復發無藥可醫的病人。



林欣榮院長指出，西藥是強調標靶治療，但癌細胞往往有數千個基因突變，也就是有數千個標靶，哪該如何選擇？在近二十年來的研究，研究團隊發現中藥是具有多重標靶治療，追求身體內部「陰陽平衡」天人合一、「祛邪扶正」的特點。

▲花蓮慈院副院長黃志揚分享研發團隊的理念就是要守護生命。



這次在《自然》焦點分享的內容，主要是研究團隊進一步設計奈米外殼以利藥物停留在細胞內的研究新發現，韓鴻志教授指出，開發奈米當歸西藥鼻噴劑目前運用在動物實驗上，可有利於藥物停留於腦內；相對於口服，可增加約十倍的量停留在腦內，可更有效治療、增加腦瘤小鼠的平均存活率。



在焦點專題，可以看到當歸及艾草的特寫照片。林欣榮院長指出，正是證嚴法師領導慈濟基金會林碧玉副總及科學家、醫生開發中草藥治療疾病多項研究計畫中，以茉草、艾草為例成功對抗新冠病毒的基礎研究成果。



黃志揚副院長指出，基礎科學實驗室和臨床研究顯示，淨斯本草飲具有對抗多種新冠病毒突變株的潛力。在基礎科學實驗中，也證實可有效對抗老化相關疾病，淨斯本草飲可改善減少幹細胞中的抗衰老蛋白並提高其自我更新潛力，並維持脂肪幹細胞的端粒長度以避免老化。

▲花蓮慈院副院長何宗融分享中醫藥在中西醫合療臨床應用的經驗。



除了對抗病毒及提升幹細胞能力，黃志揚副院長也指出，淨斯本草飲還具有抑制癌症及保護神經細胞（提升受損器官的自噬清除率）的潛力，且於第二型糖尿病小鼠模型中發現，飲用八週即可改善糖尿病小鼠的代謝活性。



綜觀現有基礎研究證據顯示，黃志揚副院長表示，淨斯本草飲展現其具多標靶向的治療潛力，並提供針對多種衰老退化相關疾病的保護作用，正是中醫所說的「扶正祛邪」，期待淨斯本草飲不僅能為受疫情所苦的病人貢獻心力，更能守護高齡長者的健康。



何宗融副院長指出，中醫部團隊在臨床上，不只在門診、普通病房，從急診到加護病房、到癌症病房及安寧病房，甚至到長照居家醫療，都提供中西醫合療，滿足病人的需求。而在這波新冠肺炎疫情中，更開發出淨斯本草飲，供確診的病人使用，幫助改善新冠肺炎的病情；在在體現證嚴法師對中醫藥的重視。



林欣榮院長指出，花蓮慈院創新研發及臨床研究的量能逐年增加，在臨床上更是以病人為中心，致力推動中西醫合療，想方設法幫助癌症、難症、罕症的病人，相關研究以及推展智慧醫療、遠距醫療等成果，均會在十月十六、十七日的慈濟醫學年會中發表、分享，也歡迎醫界同僚及各界有興趣專家學者，與會交流。