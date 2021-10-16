口罩1盒20元上百民眾排隊　10分鐘搶光光...還有2場在這裡！

▲行政執行署彰化分署公開變賣查扣口罩，民眾搶購。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

搶口罩熱潮再現？行政執行署彰化分署16日舉行第一場公開變賣查扣非醫療用口罩，算下來一片才0.4元，價格超吸睛。原開放100名購買，10分鐘就搶光光，讓沒買到的人氣到現場爭執。主辦單位最後再多開放38人，共賣出690盒才平息眾怒，也可看出民眾想買口罩的決心。

行政執行署彰化分署日前宣布，將公開變賣國家口罩隊釩泰公司委託丞威公司所製、查扣的70萬片大人用非醫療口罩，每盒50片只賣20元，等於一片口罩才0.4元，每人限購5盒。開賣時間分別為10月16日、23日及11月2日，分別在彰化縣立體育場廣場​、南投竹山文化園區以及彰化分署所在地公開出售，歡迎有意搶便宜的民眾，可到場排隊購買。

▲▼近200位民眾到場排隊，沒買到的人現場跟工作人員爭執。（圖／記者李忠憲翻攝）

今天上午，開賣時間還沒到，第一場的彰化縣立體育場現場就湧入近200位想買便宜口罩的民眾。然而，現場只開放100位民眾購買，僧多粥少，開賣10分鐘就全被掃空。

買不到的人當場暴怒，與工作人員爭執，有人喊說被插隊，有人則說動線不佳、數量太少，其中不乏從台中趕來的民眾。現場工作人員也極力安撫，最後多開放38位，138人共賣出690盒口罩，這才讓民眾心滿意足離開。

行政執行署彰化分署表示，接下來還有2場公開變賣口罩活動，分別在10月23日上午9點南投竹山文化園區，以及11月2日上午9點半彰化分署內，歡迎民眾購買。

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