　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

口罩1盒20元上百民眾排隊　10分鐘搶光光...還有2場在這裡！

▲▼行政執行署彰化分署公開變賣查口罩，民眾搶購。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲行政執行署彰化分署公開變賣查扣口罩，民眾搶購。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

搶口罩熱潮再現？行政執行署彰化分署16日舉行第一場公開變賣查扣非醫療用口罩，算下來一片才0.4元，價格超吸睛。原開放100名購買，10分鐘就搶光光，讓沒買到的人氣到現場爭執。主辦單位最後再多開放38人，共賣出690盒才平息眾怒，也可看出民眾想買口罩的決心。

行政執行署彰化分署日前宣布，將公開變賣國家口罩隊釩泰公司委託丞威公司所製、查扣的70萬片大人用非醫療口罩，每盒50片只賣20元，等於一片口罩才0.4元，每人限購5盒。開賣時間分別為10月16日、23日及11月2日，分別在彰化縣立體育場廣場​、南投竹山文化園區以及彰化分署所在地公開出售，歡迎有意搶便宜的民眾，可到場排隊購買。

▲▼行政執行署彰化分署公開變賣查口罩，民眾搶購。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼近200位民眾到場排隊，沒買到的人現場跟工作人員爭執。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼行政執行署彰化分署公開變賣查口罩，民眾搶購。（圖／記者李忠憲翻攝）

今天上午，開賣時間還沒到，第一場的彰化縣立體育場現場就湧入近200位想買便宜口罩的民眾。然而，現場只開放100位民眾購買，僧多粥少，開賣10分鐘就全被掃空。

買不到的人當場暴怒，與工作人員爭執，有人喊說被插隊，有人則說動線不佳、數量太少，其中不乏從台中趕來的民眾。現場工作人員也極力安撫，最後多開放38位，138人共賣出690盒口罩，這才讓民眾心滿意足離開。

行政執行署彰化分署表示，接下來還有2場公開變賣口罩活動，分別在10月23日上午9點南投竹山文化園區，以及11月2日上午9點半彰化分署內，歡迎民眾購買。

【更多新聞】

台中疑打疫苗死亡第124例！男打AZ第二劑　15天後呼吸急衰竭亡

獨／看不到阿嬤就尖叫...遭勒斃少年身世超坎坷　父癌逝母燒炭亡

闆娘偷吃小王淫叫聲狂喊5分鐘　女員工聽到受不了直接去找老闆

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

嘉義男嗆殺店員…一審被判4月徒刑　他上訴：我有精障

校長急CALL收訊差　麗山學生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯

獨／他幫陳修將搬遺體…被當「共犯」躲藏中！驚恐說出心裡話

快訊／虎豹潭溪水暴漲6人失蹤　柯文哲深夜趕抵救災現場

虎豹潭4學童2大人遭沖走　獲救老師驚恐還原：正準備要折返回去

虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

台大研究所高材生慘死「城中城」　外甥女泣：我們最後一面在吵架

侯友宜赴虎豹潭搜救現場！脫困女一見他爆哭：拜託你們

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

嘉義男嗆殺店員…一審被判4月徒刑　他上訴：我有精障

校長急CALL收訊差　麗山學生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯

獨／他幫陳修將搬遺體…被當「共犯」躲藏中！驚恐說出心裡話

快訊／虎豹潭溪水暴漲6人失蹤　柯文哲深夜趕抵救災現場

虎豹潭4學童2大人遭沖走　獲救老師驚恐還原：正準備要折返回去

虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

台大研究所高材生慘死「城中城」　外甥女泣：我們最後一面在吵架

侯友宜赴虎豹潭搜救現場！脫困女一見他爆哭：拜託你們

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

社會熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

陳修將女友還有舊傷　高大成推估恐長期被打

虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

台大高材生慘死　外甥女泣：最後一面在吵架

獨／轟陳修將「垃圾」！死者弟曝疑心病內幕

陳修將吃醋爆殺小三　正宮力挺凶警這麼說

更多熱門

相關新聞

4千萬名畫遭自毀　二拍7.2億成交

4千萬名畫遭自毀　二拍7.2億成交

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）知名作品「氣球女孩」（Girl with the Balloon），2018年在拍賣會上因「自毀」而聲名大噪；時隔3年，更名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin)後，二度在拍賣會上出售，最終以近1860萬英鎊（約台幣7.2億）成交，身價飆漲18倍！

佛心口罩來了！1盒銅板價20元「每人限購５盒」

佛心口罩來了！1盒銅板價20元「每人限購５盒」

萬聖節戴上伊藤潤二口罩　咬釘子雙一款有夠殺

萬聖節戴上伊藤潤二口罩　咬釘子雙一款有夠殺

拍畢業照沒戴口罩「違規」！羅一鈞：沒開放例外

拍畢業照沒戴口罩「違規」！羅一鈞：沒開放例外

《冰雪奇緣》彩色口罩超可愛！

《冰雪奇緣》彩色口罩超可愛！

關鍵字：

口罩拍賣變賣彰化分署行政執行

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面