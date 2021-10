口罩1盒20元上百民眾排隊　10分鐘搶光光...還有2場在這裡！

英國塗鴉藝術家班克西(Banksy)知名作品「氣球女孩」(Girl with the Balloon),2018年在拍賣會上因「自毀」而聲名大噪;時隔3年,更名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin)後,二度在拍賣會上出售,最終以近1860萬英鎊(約台幣7.2億)成交,身價飆漲18倍!