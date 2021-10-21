高鐵宜蘭站選址狂變！立委轟「玩大富翁？」　交長：不會堅持四城

▲高鐵將延伸宜蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃高鐵延伸宜蘭，設站原是宜蘭站機會最大，但到了8月又改口以四城最具優勢，政策大轉彎引發反彈。立委洪孟楷痛批「是在玩模擬城市還是大富翁？」交通部長王國材坦言，立法院長游錫坤也說，「除了四城站以外都沒有意見」，未來不會堅持設站四城，交由專業評估決定。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材報告高鐵延伸宜蘭案，立委洪孟楷質疑，交通部政策數次轉變，一開始設站以宜蘭站為主，8月改口以四城站最具優勢，昨日又出現第五、第六案，痛批「是在玩模擬城市還是大富翁？」

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▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷指出，選址遲遲無法決定，交通部今天喜歡這裡點這裡，明天喜歡那裡點那裡，難怪已經有人事先知道情報到附近買地皮，且宜蘭鐵路高架化與高鐵延伸宜蘭兩岸規劃團隊溝通不良，浪費7000萬的經費評估，選出宜蘭站後又稱與高架化重疊，根本是把錢打水漂。

立委陳歐珀表示，中央政策不斷轉變，本來說宜蘭，後來又改口說四城，造成宜蘭鄉親譁然，不只宜蘭鄉親，連立法院都不支持四城站，希望交通部能尊重工程專業，不要有政治干預。

王國材表示，昨日已與游錫坤報告高鐵延伸宜蘭案，游錫坤「除了四城站以外都沒有意見」，交通部不會堅持選擇四城站，而是會尊重工程專業及鄉親意見，不過目前無法確定何時會有確切設站地點，希望不要有時間表，避免做出匆促的決定。