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唯一會唱歌小綠人在宜蘭　本土一哥蔡佳麟獻母湯曲

▲▼可愛的宜蘭小綠人化身歌王，本土一哥—蔡佳麟（下圖左2）助陣宣改導路口交安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼可愛的宜蘭小綠人化身歌王，本土一哥—蔡佳麟（下圖左2）助陣宣導路口交安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府今（20）日於丟丟噹森林廣場舉辦「宜蘭小綠人化身歌王」活動，邀請本土一哥蔡佳麟為交安宣導主題曲「母湯‧母湯」重賦新「聲」。除了宜蘭火車站前「高齡版會唱歌的小綠人」，今年在羅東夜市路口也增設一組小綠人，還有加上防疫宣導文字，提醒行人注意路口安全，同時也倡導落實防疫措施。

▲▼可愛的宜蘭小綠人化身歌王，本土一哥—蔡佳麟（下圖左2）助陣宣改導路口交安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼可愛的宜蘭小綠人化身歌王，本土一哥—蔡佳麟（下圖左2）助陣宣改導路口交安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，「高齡版會唱歌的小綠人」特別設計4位數位交通安全宣導大使，以交通號誌、標誌、標線及測速照相作為發想，細膩的擬人化設計搭配鮮豔色彩吸引年輕族群的目光。

而身為宜蘭囡仔的蔡佳麟熱心公益不遺餘力，特別獻唱交安宣導主題曲，以精采動人的歌聲重新詮釋「母湯‧母湯」。20日更神秘現身交通安全宣導活動，倡導路口安全觀念，為故鄉盡一份心力。高齡版小綠人將在路口響起蔡佳麟的歌聲，以在地的台語腔調引起長輩共鳴，並陪伴每位行人安全過馬路。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣高齡人口居多，縣府相當注重長者服務及福利措施，所以特別設置高齡版會唱歌的小綠人，以清楚的交安宣導文字搭配長輩攜伴的小綠人，加上輕快的台語交安宣導歌曲，提醒民眾注意路口安全。今年10月是「全國交通安全月」，路口是交通最頻繁的地方，也是最容易發生事故的地方，用路人應遵守「路口慢看停，行人停看聽」。

▲▼可愛的宜蘭小綠人化身歌王，本土一哥—蔡佳麟（下圖左2）助陣宣改導路口交安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣警局表示，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」等5大項目，加強宣導與執法，藉此提升用路人路權觀念。

宜縣府秘書處指出，宜蘭縣65歲以上高齡人口佔全縣比例高達12.8%，而高齡者發生交通事故時傷亡經常較為嚴重，因此縣府以守護長輩的通行安全為己任，將宣導與執法手段並重，要讓縣民知法、守法，也務必請駕駛朋友行經路口時皆應慢、看、停，行人亦應依規定利用行人穿越道，不任意闖越車道行走，並遵守標誌、標線、號誌指示，一同創造安全友善的交通環境。

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