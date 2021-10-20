宜警16小時速破銀樓搶案　署長陳家欽頒發獎勵金打氣

▲▼警政署長陳家欽（左）趕赴宜蘭，感謝局長廖材楨及同仁的守護治安敬業辛苦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣警局日前在16小時破礁溪銀樓槍擊搶案，警政署長陳家欽今（20）日晚間，趕赴宜縣警局頒發偵破銀樓槍擊案及詐欺集團案慰問金，警政署長陳家欽感謝局長廖材楨及同仁的守護治安敬業辛苦。

今（20）日晚間，警政署長陳家欽到宜縣警局頒發偵破銀樓槍擊案及詐欺集團案慰問金，由礁溪分局偵查隊長曾偉豪及礁溪派出所所長蔡承晏代表受獎，並對宜蘭警方能在16小時內迅速偵破銀樓槍擊案，所展現警察專業及團隊合作的偵辦能力表示高度嘉許，並為警察同仁加油打氣。

陳家欽強調，對社會矚目重大案件，除了釐清案情外，了解犯罪的原因與動機，更要嚴查嚴辦，強力執法，澈底掃蕩，去除社會毒瘤，以行動建立警察的威信，當民眾的靠山，打擊暴力重大犯罪，嚴辦到底，讓民眾安居樂業。

宜縣警局表示，近期宜蘭縣轄內發生多起刑事案件，已規劃全面打擊犯罪行動的「肅槍專案」，威力掃蕩治安要點，強化查緝作為，偶迅速掌握涉案對象，並在最短時間內立逮暴徒，嚇阻犯罪，安定民心。

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