宜蘭背包哥彎腰撿鈔給店員　肉羹店調監視器一看「結局神逆轉」

▲男客到肉羹點買晚餐，發揮拾金不昧的精神，沒想到失主身分竟是...（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

網搜小組／柯沛辰報導

宜蘭一名年輕男子19日傍晚到某肉羹店買晚餐，看到有一張百元鈔票掉在地上，立刻撿起交給店家，怎料店家調監視器尋找失主，才發現主人就是拾金不昧的男客人。尋人告示曝光後，網友起初以為是美事一樁，結果看到劇情神反轉，當場哭笑不得，直呼這個男客人太可愛，「這麼善良的人不多了！」

肉羹店業者在臉書社團「宜蘭知識+」貼出監視器畫面，從中可見一名身穿黑色T恤、軍綠後背包的年輕男子將撿到的100元放到櫃台。業者表示，「先生，謝謝您的拾金不昧 ，剛剛看過監視器畫面，發現是從您的皮夾掉出來的，再麻煩您有空過來取回。」

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許多在地網友紛紛笑說，「可愛又善良的人」、「可愛死」、「這男生可以嫁」、「宜蘭古意小孩」、「這招我小學就用過了，獎狀用自己的錢拼到的」，還有人表示同情，「為何要笑他，至少他的心是善良的」、「不佔為己有，這樣的人不多了，多點鼓勵吧！」

有網友分享類似經驗，「跟我爸一樣，他之前在工地撿到兩千塊很開心，然後發現自己口袋少了兩千塊」、「我也做過一樣的事….不過那次是五千元，還瀟灑放在櫃檯說：這不是我的，我先走了」、「想到一則新聞，一個人喝醉在山裡走失，然後看到救難隊到了，就跟救難隊一起搜救，結果到最後才發現搜救的是自己」。

根據《TVBS》報導，當時男客人擔心失主急著找錢，還特別提醒店家「要留意」，沒想到失主竟是他自己。事後，店家順利聯繫上這位失主兼拾金不昧的男客，但對方似乎也覺得尷尬，稱自己也沒空取回，請店家收下沒關係。

▼失主善良又可愛，讓不少網友憶起往事。（圖／翻攝自臉書社團「宜蘭知識+」）

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