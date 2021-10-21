◎採訪：袁茵、陳家祥

◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／袁茵

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，造成46死41傷，是高雄史上傷亡最慘重火警。而台北市在2020年4月26日也發生林森錢櫃惡火，一次帶走6個人的性命，造成67人受傷。會造成這麼多人傷亡，不外乎是發生火災後，現場灑水、消防警報等消防設備全被關閉，民眾難以逃生，此案讓北市府修法，要求業者不可關閉受信總機系統。

回想去年的錢櫃大火，台北市消防局長吳俊鴻說，當時現場的消防5大系統都被關閉，包括室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備和排煙設備等。再加上施工造成區劃破壞，影響到民眾避難行為，一連串的錯誤堆積下來，才造成6死67傷的悲劇。

▲為了不讓意外重演，黃珊珊強調，未來業者不得任意關閉受信總機系統。（圖／記者林敬旻攝，下同）

為了避免事件重演，台北市政府修訂「火災預防自治條例」，目前正在台北市議會審議，有望今年年底通過；一旦上路，北市府便可要求面積300平方公尺以上歌廳、舞廳、夜總會、KTV等場地，應讓受信總機系統與第三方代管連線，無故關閉可開罰1至5萬元不等，並可連續開罰。

台北市副市長黃珊珊表示，原本沒有規定可以管這些場所的受信總機系統，現在要落實「三級品管」，第一關查核是業者自行檢查，第二關為機關例行檢查，第三關才是聯合稽查。

▲吳俊鴻說，業者同時營業又施工，而且又沒有上報防火計畫，才導致了這次的憾事。



「第一關一定是業者自己要管，不能只靠政府稽查。」黃珊珊強調，未來「火災預防自治條例」通過，並增加的條文與罰則後，業者得想辦法通知到自己的「防火管理人」來處理。

黃珊珊指出，修正條文要求業者應設置住宅用火災警報器，倘若業者關閉受信總機，訊號會立刻通報「防火管理人」改善，但如果連「防火管理人」都覺得沒什麼，結果事後卻發生火災，「那就是他自己（業者）的責任，這是你家，你自己不管，誰要管？怎麼管？不可能靠政府來管你。」

避免「邊營業、邊施工」 要求申請「變更使用」時同時送消防防護計劃

關於林森錢櫃當時關掉消防5大系統的目的，吳俊鴻直言，「就是為了施工」，擔心施工會導致受信總機鳴動；再來也可能是因為吸菸，如果有太多人一同吸菸，也可能造成鳴動，影響消費者的體驗。

吳俊鴻說，業者一邊施工卻一邊營業，又沒有報施工防火計畫，沒有做好防護計畫，才導致了這次的憾事。

黃珊珊提及，錢櫃當時沒送消防防護計畫就開工，加上現場也沒有任何防護，現在市長柯文哲已經要求，以後申請變更使用執照跟室內裝修時，就要送好消防防護計劃，一起審完才可以發施工許可，不能「先拿到建管處申請許可，之後再送防護計畫」，現在是全部協審後才可發照施工。

「儘管業者有些怨言，但北市府仍認為這樣比較安全。」黃珊珊說，現在業者施工必須將防護計畫、變更許可一同送到北市府，這樣市府就能知道業者要進行施工，並針對消防防護計畫去查對方狀況，避免類似林森錢櫃當時「一邊營業、一邊施工」的狀況。